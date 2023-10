El mensaje de Mica Viciconte a Fabián Cubero en medio de la interna familiar: “No me equivoqué”

Fabián Cubero y Mica Viciconte con su hijo Luca

Separados en 2017 y a pesar de haber formado nuevas parejas, Fabián Cubero y Nicole Neumann no logran establecer una tregua definitiva. Si bien el exfutbolista rehizo su vida con Mica Viciconte, con quien fue padre de Luca, y la modelo se casará en diciembre con el piloto Manu Urcera, los cruces y las indirectas entre los padres de Indiana, Allegra y Sienna suelen estar a la orden del día.

Hace casi un año que la hija mayor de ambos decidió irse a vivir con su padre, lo que derivó en una nueva etapa del conflicto. La reciente celebración de los 15 de Indiana, primero con la familia de Fabián y luego con la de Nicole, trajo un acercamiento con su madre. Habrá que ver qué ocurre de cara al 8 de diciembre, la fecha elegida por la jurado de Los 8 escalones para formalizar su unión con el piloto de Turismo Carretera.

El tierno video de Fabián Cubero jugando con Luca

En este panorama, Mica Viciconte cada tanto juega sus cartas en apoyo a su marido. Días atrás, evitó referirse al doble festejo de cumpleaños. “No puedo hablar de eso, es un tema que tienen que arreglar entre ellos”, opinó. Sin embargo, lamentó que entre Cubero y Neumann no tengan buena sintonía: “Mis viejos están separados y tienen buena relación. Yo lo tengo naturalizado, pero a veces no es lo que sucede. A veces uno intenta poner la mejor energía, pero no se puede”, expresó.

En este panorama, la ex Combate manifestó que ella se manejaría diferente si tuviera que enfrentar este tipo de conflictos: “Fabi es una persona demasiado buena. Demasiado. Y yo no actuaría como él actúa”. Sin mencionarla directamente, hizo referencia a los problemas que el padre de Luca tiene con Nicole: “Uno pretende que se plante, y él es más tranquilo”.

Ya con los ecos de la fiesta cada vez más lejanos, la influencer acudió a sus redes sociales para documentar su tarde de sábado. Bajo un cielo celeste y una temperatura casi veraniego, mostró cómo Fabián y Luca se divertían en el amplio jardín de su casa. Allí se ve como el exfutbolista hamaca a su hijo, que devuelve con sonrisas y carcajadas. “Padre presente y divertido. Ojalá todos fueran así con sus hijos. De algo estoy segura que con esto no me equivoqué. Se aman”, escribió Mica en un video que subió a sus historias de Instagram.

Luego, posteó dos fotografías en la cuenta que le crearon a Luca. Padre e hijo modelando sus outfits de verano, musculosa negra y bermudas azules y enterito de Mickey Mouse respectivamente, y la leyenda “los hombres de la casa”.

El 18 de octubre pasado, el día del cumple de Indiana, Mica subió a las redes un tierno video de Luca saludando a su hermana. “Mirá cómo te canta el feliz cumple”, le escribió Viciconte a través de sus historias de Instagram, donde se puede ver a Luca Cubero haciendo los sonidos de la canción con su boca. Luego, el bebé participó del primer festejo, que consistió en ir a jugar al bowling junto a sus amigas del colegio y sus hermanas. Durante la íntima reunión, Indiana tuvo una sorpresiva visita que la emocionó y la hizo saltar de felicidad. En un momento dado llegó al lugar Soledad Cubero, hermana de Fabián junto a sus hijos, que son oriundos de Mar del Plata.