El descarnado mensaje de Charlotte Caniggia: “Algún día pasará que mis papás me quieran”

Charlotte Caniggia habló de la relación con sus padres (Video: "Intrusos", América)

El histrionismo de Charlotte Caniggia baja de decibeles cada vez que tiene que hablar de la relación con sus padres. Últimamente la influencer no tiene problemas en detallar ante cada micrófono que se le acerca el drama interno con el que vive, con la falta de comunicación con Mariana Nannis y Claudio Paul y la necesidad como hija de tener una palabra de aliento, una palmada en la espalda, un abrazo.

Te puede interesar: Paula Chaves habló sobre la abrupta renuncia de Zaira Nara al streaming del Bailando 2023: “Fue cualquiera”

Su debut en el Bailando 2023, luego de idas y vueltas respecto de la posibilidad de aceptar la propuesta de ser parte del certamen de baile, fue el instante en que se sinceró sobre cómo transitaba los días lejos de sus afectos, al detallar: “No hay un conflicto exacto, mis papás se separaron y no se acercan a los hijos, ese es el problema. Cada uno está como en su mambo, debe ser duro también separarse después de tantos años. Sin embargo, yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil. Ellos no me llaman nunca. Que me digan: ‘Hola hija, estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá ellos recapaciten y sean unos padres presentes, como siempre lo fueron”.

En la última gala del ciclo, la mediática brilló en el baile del caño y logró uno de los puntajes más altos del certamen en esta semana de competencia y se mostró feliz por ello: “La rompí, pienso en las previas, en qué le va a gustar a la gente, que se diviertan”, aunque haya traído muchos dolores de cabeza a los que integran el certamen justamente su última previa, esa en la que armó la lista negra de participantes con los que no tiene relación y de referirse en duros términos a las hermanas Zaira y Wanda Nara.

Charlotte Caniggia brilló en el caño del Bailando 2023 (Prensa América)

Sin embargo los problemas familiares van a estar siempre rondando su cabeza, y en charla con Intrusos fue consultada sobre si la parte negativa de todo esto es no tener a su familia como era antes, ante lo que expresó: “Es parte de mi vida. Uno como hijo siempre espera un mensaje de sus padres, creo, ¿no? Es como lindo me hubiese encantando, pero nunca me pasa. Trato de vivir esto como un ‘bueno, mis papás son ausentes’”.

Te puede interesar: Volvió el caño al Bailando: la performance de Charlotte Caniggia que se llevó todos los aplausos

Pero fue más allá y continuó sincerándose sobre que pasó y lo que vendrá: “Supongo que fueron ausentes toda la vida. Quizás cuando yo era joven no me daba cuenta y eran ausentes también, y algún día yo tendré mis hijos y trataré de ser una mamá presente y que mis hijos, aunque tengan 30 años, no pasen por estas cosas”.

Tampoco es ajena Charlotte a lo que se vive entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, pero su deseo es más grande: “Supongo que algún día, cuando ellos estén bien, se acerquen. O cuando yo sea mamá y ellos sean más viejos y digan ‘bueno, che, tengo a mis hijos, tengo a mis nietos’. Y cuando uno es más grande creo que se acerca más a los hijos, ¿no?”.

Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis

“No es bueno tener rencor ni odio hacia ningún ser humano, es muy malo tener esos sentimientos”, reflexionó al explicar que en caso de algún indicio de acercamiento por parte de sus padres ella estaría contenta y sin reproches por hacer.

Te puede interesar: Coti Romero le pidió disculpas a Zaira Nara tras el escándalo por el que renunció al streaming del Bailando

“Que den el paso”, es lo que espera la mediática, pero como ella misma aseguró: “Pero no lo hacen nunca, así que ya vivo con esto, y me digo que ya está, que mis padres son así, que les chupa un huevo. Me encantaría, me pondría triste, lloraría un montón porque es algo que deseo con todo mi corazón, pero bueno, no me pasa y supongo que algún día me pasará, si Dios quiere, si el universo quiere, algún día mis papás me quieran, porque yo también necesito esa palabra de mi madre, un abrazo de mi madre, un abrazo de mi padre, pero no pasa”.