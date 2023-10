Volvió el caño al Bailando: la performance de Charlotte Caniggia que se llevó todos los aplausos

La performance de Charlotte Caniggia en el caño (Bailando 2023, América)

En la última emisión del Bailando 2023, Charlotte Caniggia prendió el ventilador y no escatimó en expresiones críticas hacia sus compañeros. La influencer, que en una gala previa había votado para que Coti Romero abandonara el ciclo, reiteró su posición. “Reafirmo lo que dije: Coti es muy falsa y en la casa de Gran Hermano no la querían mucho”, declaró, mientras la correntina escuchaba desde la cabina de streaming.

“Es duro, pero es real”, justificó, y explicó lo que había sucedido en la previa, donde sus críticas alcanzaron a otros participantes: “Cuando llegó el momento de la sentencia, me la pusieron al lado (a Coti) y empezamos a hablar. Ahí le conté que a mí no me gustaba mucho Zaira Nara, que esa semana había reemplazado a Pampita Ardohain en el jurado. Zaira no me cae bien. Es una cuestión de feeling. Hay gente con la que te saludás y ya pegaste onda y otra que, apenas la conocés, ya te das cuenta de que no te cae bien. Con Wanda tampoco tengo onda. Con ninguna de las Nara. ¡Nara!”, señaló sin rodeos.

En ese instante, Mariano de la Canal se metió en la conversación, y desde la cabina de streaming dejó en claro que alguna vez había ido a la casa de Zaira, ante lo que la hija de Claudio Paul no dudó en aclarar: “Sí, pero hace años luz, diez años. No es la única, acá hay un montón de gente que no me cae bien“.

La lista negra de Charlotte Caniggia en Bailando 2023 (América)

En ese momento, el conductor Marcelo Tinelli recapituló y advirtió que a la hija de Claudio no le caían bien Romero y Martín Salwe. Y pasó lista por otros participantes del show. “Flor Vigna siempre me saluda, me tira buena onda. Millet Figueroa también, copada, la veía rara al principio, pero me habló y me gustó. El Cone no dice nada. Coki ahí, rari. Romina de GH por ahora es copada, es más simpática de lo que parece”, enumeró Charlotte.

Luego tomó el micrófono Ángel de Brito y le preguntó cuál era su apreciación sobre Lourdes Sánchez, ante lo que la influencer respondió con gestos que dejaban claro su desagrado, los mismos que tuvo cuando le nombraron a Mónica Farro. Sin embargo, distinta fue la actitud al hablar de Juliana Díaz: “Es la más copada de Gran Hermano; no pudo mostrar esa faceta, pero es una chica muy buena gente”.

Allí Coti sintió que era el momento de tomar la palabra para referirse a un comentario desafortunado sobre las hermanas Nara, lo cual Caniggia no dudó en admitir, mientras Marcelo Tinelli se tapaba el rostro con el saco.

Charlotte Caniggia brilló en el caño en el Bailando 2023 (Prensa América)

“Acá ya se fue todo, desbarrancamos, no solo nos fuimos al pasto, le pegamos al guardarrail”, explicó el conductor, tras lo cual Pampita sugirió que sus comentarios podrían llevar a que fuera nominada en futuras galas. En ese entonces Tinelli volvió a expresar su sorpresa ante las declaraciones de Caniggia sobre las hermanas Nara, de las que aclaró que son amigas suyas.

Quien en ese momento intervino fue Ángel de Brito: “A mí no me preocupa que te voten tus compañeros porque la gente te va a salvar igual por decir la verdad”, lo que provocó el aplauso del jurado y de buena parte del público presente. Finalmente, luego de esa previa donde no quedó persona por nombrar, Caniggia realizó su actuación al ritmo de “Canciones de los 80 y 90″, con “Rag Doll”, clásico de Aerosmith. Por esa presentación recibieron una calificación de 20 puntos, una de las más altas en la actual ronda del programa.