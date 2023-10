Marcelo Tinelli analizó su vuelta a la televisión y su vínculo con el público: “Me están pasando cosas como diez años atrás”

Marcelo Tinelli analizó su vuelta a la televisión

Previo al comienzo del Bailando 2023 (América), y desde su camarín, Marcelo Tinelli habló con Ángel de Brito en un mano a mano para LAM (América). “Vine a las 7 y media, me gusta llegar temprano, miro los ratings, un poco de todo. Me tomo unos mates mientras me maquillan y voy viendo todo lo que se va a venir”, saludó el conductor.

Te puede interesar: Camila Homs tuvo un percance con el corpiño en el Bailando 2023: “Me salvó el vestuario”

“Para mí el balance del programa es muy bueno. Yo personalmente tengo la sensación como de hace diez años atrás. Me vuelven a pasar cosas que no me pasaban hace tiempo: esto de volver a estar entre la gente, estar en la calle otra vez, la situación de por ahí no poder irme por cuarenta minutos después del programa porque me piden fotos. Yo pensé que esto se había perdido en algún momento, pensé que quizás por la política o por ser dirigente de un club de fútbol”, analizó Tinelli sobre estos dos meses de su show en América.

“A América le gusta el programa y se hizo una apuesta muy fuerte. No quiero decir que anteriormente no gustaba, pero creo que en la época de El Trece, más allá de la excelente relación que tengo con Adrián Suar, por ahí buscaban otro tipo de formato o un conductor mucho más duro o más acotado a otro tipo de cosas. Nosotros ahora tenemos el espíritu del Bailando de siempre”, comparó Marcelo con respecto a cómo era antes y cómo se siente ahora con su show.

Te puede interesar: Martín Salwe aclaró que “nunca hubo amistad” con Milett Figueroa mientras fueron pareja en ‘Bailando 2023′

“Acá puedo estar en toda mi esencia, es un canal en el que estoy muy feliz, que me dio muchísima libertad. Hacer 6, 7, 8 puntos, y estar peleando palmo a palmo el segundo lugar me parece que es muy importante. De a poco, América se fue armando y está consolidado en el tercer lugar, algo que me parece muy bueno. Además se hizo un buen tándem entre tu programa y el nuestro”, le dijo a De Brito en relación a LAM. “Para mí, América tiene una programación muy fuerte con el último momento”, agregó.

El cruce entre Marcelo Tinelli y Marixa Balli (Video: LAM, América)

En cuanto a la dinámica del Bailando, comentó: “En algún momento vamos a hacer más eliminaciones de parejas, aunque todavía hay gente por entrar. La idea sería hacer 100 capítulos, así está estipulado en el contrato con América. Vamos a salir al aire el 25 de diciembre y el 1° de enero, que saldrán grabados. Y la primera edición del certamen terminaría a fines de enero. Después vamos a ver cómo sigue, me encantaría que haya un Bailando 2024”.

Te puede interesar: Milett Figueroa debuta con nuevo bailarín y sigue en coqueteos con Marcelo Tinelli: “La diosa del Perú”

De pronto, De Brito le preguntó por su vínculo con Marixa Balli, una de las “angelitas” quien mantiene cierta tensión con Tinelli. “Pero es un chiste lo que le hago, le pido disculpas si se enoja. Hago chistes todo el tiempo y me encanta hacer chistes también con ella. El otro día me clavó una mirada como diciendo: ‘Ja...’. Y no sé por qué, porque yo la adoro, la quiero, la respeto mucho y es una mina muy querida por la gente. Ella me dijo a mí personalmente que no iba a estar en el Bailando. Yo la quiero mucho, más allá de los chistes. Es una persona que ha sido parte de los primeros momentos míos dentro de la tele”, contestó el conductor.

Marcelo Tinelli habló de su regreso con Bailando 2023 (Bailando 2023, América)

“Donde me quedé medio mal fue cuando le preguntaste a (Federico) Hoppe si alguna vez nos había visto juntos. Y ahí me sentí como herida”, le replicó Marixa. “Pero es un chiste...”, relativizó Tinelli. “Me sentí mal porque quedó como que no nos conocíamos”, insistió la bailarina. “Fue un chiste mío, Mari, por favor. Siempre me agarro de alguna para decir una boludez”, se defendió Tinelli. “Yo te conozco y lo sé, pero igualmente me dolió. Igual lo entiendo y está todo bien. Yo soy incondicional, vos sabés que yo te quiero y es mucho tiempo desde Videomatch. Siempre tengo los mejores recuerdos”, cerró Balli y terminaron haciendo las paces.