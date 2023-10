Las fotos del cumpleaños de Anamá Ferreira: “Qué placer formar parte de este grupo tan especial”

Anamá Ferreira al momento de cortar la torta, con un espectacular vestido de crochet (RS Fotos)

“Es mi cumpleaños y me encanta cumplir años. Uno está vivo, con salud y con ganas, esto es lo más importante, con amigos que son familia y sigue el baile. Hoy más fiesta y toda la semana”. El pasado 20 de octubre Anamá Ferreira había anticipado cómo pensaba transitar su aniversario que, elecciones en el medio, tuvo la celebración correspondiente la noche del miércoles.

La modelo brasileña se reunió con sus seres queridos y vivió una velada con música, tragos y la infaltable torta. Para la ocasión eligió un “vestido de croché y capa de manos Italianas”, como ella misma lo detalló, además de una sandalias al tono y un clutch.

Anamá Ferreira disfrutó junto con sus amistadas el festejo de cumpleaños

“Amo festejar, divertir y pasarla lindo. La vida es bella y vale la pena ser vivida. Gracias a mis amigos lindos”, destacó al momento de compartir en sus redes sociales algunas de las imágenes de lo ocurrido en el evento, en el que no faltaron los integrantes del programa Gossip. Pilar Smith, Guille Barrios y la Criti, compañeros en el ciclo de Net TV estuvieron presentes, además de Ezequiel Procopio y Nai Awada, entre otros invitados. “¡Eres maravillosa, amiga! ¡Qué placer formar parte de este grupo especial de amigos! ¡Lo pasé genial contigo! ¡Y tú fuiste una diosa como siempre! ¡Te quiero amiga!”, detalló la diseñadora Ana Kapla sobre lo vivido.

El año último, Anamá sorprendió al revelar que había cambiado su forma de entrenar y que se preparaba para competir en la categoría Fit Model de un importante concurso de musculación en España, al igual que lo realizado por su colega Ingrid Grudke. Consciente de que cuerpo y cabeza van de la mano, quiere alentar a otras mujeres a “moverse”.

Anamá Ferreira junto con Darío Sánchez y Dany Cejas

Todo comenzó con la pandemia. Anamá desde muy joven trabajó como modelo y tuvo un físico “privilegiado”, como ella misma lo define, ya que nunca tuvo que hacer dietas extremas ni entrenamientos para mantener su talla. Aunque en el fatídico año 2020 cambió su fisonomía: “Comí exageradamente, me salió una panza que dije ‘¿y esto?’, la ropa me empezó a apretar, no me sentía cómoda”, admitió.

“Voy a divertirme partiendo de esa premisa y todo lo que venga estará bueno. Hay que poner las metas. Va a ser llegar ahí que te pinte ponerte la malla, el vestido, ya con eso estoy chocha y ya soy campeona”, aseguró sobre la experiencia.

“Hay que hacer unas poses con tacos, yo soy la reina de los tacos”, dijo divertida y en alusión a la frase “colgar los botines”, agregó: “Los tacos no se cuelgan nunca. Estoy entrenando y quiero que esto sea un incentivo para la gente que piensa que no puede lograrlo, esta es una competencia conmigo misma”.

Anamá Ferreira sopla la vela luego de pedir los tres deseos

En una entrevista reciente con Teleshow, la modelo había manifestado que la convicción era la llave para un presente de plenitud: “Se aprende a ser feliz. Me propongo la sonrisa, el buen humor al despertar. Un ejercicio que a lo largo de mi historia me alejó de toda esa oscuridad del desprecio, las pérdidas y el llanto”, expresó ante los dolores del pasado. Un ejercicio constante que dio sus frutos.

“Siempre me negué a que la mía fuese una vida de lágrimas, seteando mi mente para encontrar alegría con todo eso que tuviese a mano. Para no dejar de estar consciente de que uno es feliz y muchas veces no nos damos cuenta. Es así que las cosas se nos pasan”, expresó.

Nadie se quiso quedar afuera del festejo organizado por Anamá Ferreira