La China Suárez reveló un emotivo audio de su hija Magnolia: “Miren la calidad mental y su inteligencia emocional”

El Audio Que Magnolia Le Envió A La China Suárez (Video: Instagram)

La China Suárez abrió su corazón en las redes sociales al revelar el vínculo especial que tiene con su hija Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. La actriz y cantante compartió un audio que su pequeña le envió mientras estaba en el set de filmación trabajando.

“Les voy a compartir un audio de Magnolia. Toda esta semana filmamos jornada nocturna para la película. Eso significa, por ejemplo, que te citan a las cinco de la tarde y terminás a las cuatro de la mañana”, comentó la China en una de sus publicaciones.

La China Suárez y su hija Magnolia (Instagram)

Visiblemente conmovida por el gesto de su hija, la actriz manifestó: “Miren la calidad mental y la inteligencia emocional de Magnolia. Perdón, soy muy babosa con mis hijos, pero me pareció brillante, con cinco años, el audio que les voy a compartir”.

Acto, seguido en la pantalla apareció la voz de la nena. “Hola, mami, ¿por qué todas las noches te vas a trabajar? O de día. Yo te extraño todo el tiempo”, se escucha decir a Magnolia Vicuña al inicio del audio. La niña añadió con una sinceridad impactante: “Sé que estamos todo el día juntas. Cuando es de día estamos todo el día juntas. Yo sé eso. Pero es que yo te extraño. Y no te quiero extrañar, pero te extraño”.

Tras compartir el audio con sus seguidores, la China reflexionó sobre el contenido del mensaje, habló sobre la franqueza de los niños frente a la reserva de los adultos y dijo: “Pero imagínense si alguien te manda un audio y te dice ‘no te quiero extrañar, pero te extraño’. ¡Me muero!”.

Recientemente, Suárez había expresado su felicidad por tener la posibilidad de trabajar en una profesión que la apasiona. De esta manera, se sinceró con sus seguidores compartiendo un video en el que explicaba qué detalle de la vida cotidiana la pone de muy buen humor. “Hoy me tocó filmar a la tarde, tenemos jornada nocturna. ¿Y saben qué pienso? Cuánto mejor persona soy cuando no madrugo”, reflexionó la actriz frente a la cámara de su celular. Luego, siguió: “O sea, madrugué por los niños y el colegio, pero después me volví a meter en la cama un ratito y soy mucho más feliz”.

La China Suárez y su hija Magnolia se divierten juntas (Instagram)

“Yo sé que dicen que hay que despertarse a las 5 de la mañana para ser exitoso, pero no saben lo feliz que soy, cuánto más feliz soy y posta mejor persona”, cerró La China en el video, dejando en claro que entra en la categoría de personas denominadas “búhos”, a las que les encanta acostarse tarde y no tener que madrugar, y no de las “alondras”, que prefieren irse a dormir temprano y aprovechar las primeras horas del día.

Recientemente, con motivo del Día de la Madre, Eugenia recibió un conmovedor saludo por parte de Cabré, con quien mantiene una excelente relación a diez años de su separación. “¡¡Muy feliz día!!. Qué paz saber que a Rufi le tocó la mejor de todas”, escribió el protagonista de Los mosqueteros del rey junto a una foto de su ex y su hija. Y luego hizo extensivo el saludo a su propia mamá y a “todas las madres” en esa fecha tan especial.

Emocionada, Suárez compartió la publicación junto a tres emojies: uno de asombro, otro de llanto y un corazón. Y puso de manifiesto que la crianza de la niña era una tarea conjunta. “Gracias. Es en equipo”, escribió la actriz y cantante, que también logró mantener un buen vínculo con Vicuña, aunque la relación no sea tan fluida, y ha compartido celebraciones con Carolina Pampita Ardohain, madre de los hermanos de los dos niños que tuvo con el chileno.