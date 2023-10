Pablo Alarcón habló del balotaje: “Estoy dudando entre nicho, tierra o cremación”

Pablo Alarcon hablo del balotaje entre Massa y Milei: "Estoy dudando entre nicho, tierra o cremación" (Video: "Bien de mañana", El Trece)

Pablo Alarcón volvió a expresarse sobre la política y aseguró que aún no tiene decidido su voto de cara al balotaje del próximo domingo 19 de noviembre entre Sergio Massa y Javier Milei. Además, se refirió a las elecciones generales del pasado 22 de octubre.

“Hay muchos famosos que están peor que yo”, dijo el actor, que actualmente está trabajando en una obra a la gorra en Plaza Francia, en la zona de Recoleta. “Yo soy un busca vida, estoy trabajando con mi espectáculo y puedo sobrevivir con eso”, agregó en diálogo con Fabián Doman en Bien de mañana, por El Trece, e indicó que recientemente filmó una película “gratis” y que se encuentra haciendo una miniserie para la cual le pagan “dos pesos con cincuenta”, siempre según sus palabras.

También habló de las elecciones generales que tuvieron lugar el domingo pasado y que dejaron una segunda vuelta entre los referentes de Unión por la Patria (Massa) y La Libertad Avanza (Milei). “Después de esta crisis, de esta hecatombe que fue el 22 de octubre, estoy dudando entre nicho, tierra o cremación. Creo que estamos todos iguales”, consideró para luego aclarar que estaba haciendo “una broma de humor negro”.

Pablo Alarcón habló del balotaje entre Massa y Milei

Cuando el conductor del ciclo matutino le consultó cómo ve el balotaje, el actor de 78 años se mostró enfático en su postura: “24 años de kirchnerismo no me los banco. No me los banco -repitió-, esa es la verdad. Es mucho... kirchnerismo. Neo kirchnerismo, Neo Peronismo...”.

“¿Eso quiere decir que votarías a Javier Milei?”, quiso saber Fabián Doman, y Alarcón respondió que aún no lo tiene definido, pero que está “dudando”. “Necesitamos un líder que apacigüe, que selle la grieta, aunque la grieta no la trajo el Kirchnerismo, la grieta está desde que nací. Yo no necesito un tipo que me grite, que pierda los estribos y que de pronto se le vaya la cabeza. Esa es mi duda”, agregó al respecto.

Y consideró que no cree ser el único que esté en la misma situación que él, entre el resto de la sociedad. “Creo que debería tomar muchos tranquilizantes y tranquilizarse un poco”, continuó sobre el candidato a Presidente por La Libertad Avanza.

“No se puede tener más este Gobierno. Se acabó, se tiene que acabar. No damos más”, ratificó y mencionó los casos de otros famosos como Fede Bal, que contó que para la próxima temporada de verano en Mar del Plata decidió alquilar un departamento porque consideró muy caro el precio que le pedían por una casa: 25 mil dólares. “No es un problema de Fede Bal o mío. Hasta los ricos son pobres acá. Yo soy un tipo que tengo 58 años de profesión. A mí no me da vergüenza laburar en una plaza, es una pieza que yo quiero hacer”, aseguró Pablo Alarcón sobre el espectáculo de texto del siglo XVI a la gorra que presenta los domingos de 15 a 17 frente a la Iglesia Del Pilar. “En lo demás, hay un mensaje político en lo que yo digo”, agregó.

Pablo Alarcón trabaja a la gorra en Plaza Francia

Semanas atrás, y al respecto, el actor había explicado en una entrevista con María Laura Santillán para infobae que decidió involucrarse en la actualidad del país porque “estoy cansado de que nos afanen”. “Estoy cansado de los cuentos. Estoy cansado de los políticos que te dicen ‘yo en una situación de pobreza salgo de caño’”, sostuvo.

“Yo me animo a decir no tengo un mango, nos hicieron bolsa, destruyeron el país. A esta edad tendría que estar mirando televisión o jugando al ajedrez, y tengo que seguir laburando. Menos mal que lo puedo hacer, tengo amigos que no pueden. Y mirá que estoy en una situación privilegiada, tengo mi casa, tengo un coche”, concluyó Pablo Alarcón.