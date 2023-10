La queja de Juana Repetto por los aumentos de precios: “Desastre todo”

Juana Repetto cuestionó los aumentos de precios

Juana Repetto y Sebastián Graviotto expresaron su preocupación ante la escalada de precios en productos básicos. La actriz lo detalló en sus redes sociales, donde es muy activa con diferentes actualizaciones de lo que es su día a día, y reveló una conversación privada con su marido en la que hicieron referencia a la situación.

La charla que mantuvieron a través de WhatsApp muestra el momento en que ella le comparte la foto de un maple de huevos con un cartel con el precio a su lado: $2300. La respuesta del ex Gran Hermano fue un escueto pero significativo: “Uff”.

La preocupación de la pareja no se detuvo en ese producto específico, ya que Repetto continuó describiendo su experiencia de compra en una fiambrería, subrayando las dificultades que encontró. En sus palabras, se encontró con un “desastre” al ver los precios de los quesos, a pesar de que estaba visitando uno de los lugares que considera entre los más económicos.

“Estoy en la fiambrería. Desastre todo. Poco de muzza y un queso rallado. Llorar. Me siento una vieja, pero es terrible, y eso que me vine a la fiambrería más barata y a la verdulería más barata”, fue el detalle de la influencer a su recorrida de compras, mientras compartía sus apreciaciones con su marido.

Para añadir una pizca de ligereza a la situación, comentó que la estrategia de la pareja incluye realizar compras en lugares diferentes y de manera separada con el objetivo de comparar precios y buscar las mejores ofertas disponibles. Con un tono humorístico, concluyó que esta táctica es un indicativo de que llegó a una etapa más madura de su vida, describiéndose a sí misma como “una señora”.

Juana Repetto compartió la conversación que tuvo con su marido (IG juanarepettook)

“Cuando tenés estas charlas con tu marido y además hacés el recorrido por cada local por separado buscando precio... ¡estás mayor! Lo tengo que asumir, soy una señora”. Y para reafirmar su condición de persona mayor, en las siguientes historias publicadas reveló que se compró hebillas para el pelo: “Es ridículo, soy una señora mayor con hebillas en vez de hacer un brushing, un alisado”, concluyó.

Desde que Juana tuvo a sus dos hijos, Toribio y Belisario, se convirtió en una influencer que abarca especialmente temas sobre maternidad. En ese sentido, en los últimos días compartió en sus historias de Instagram un video de su pequeño hijo, de dos años, en el que mostró que había sido internado para ser operado quirúrgicamente. “Se la bancó como un rey”, comenzó diciendo la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto tras la cirugía.

Acto seguido, la actriz contó cómo se encontraba ella al respecto. “Yo no tanto. Claramente me lloré todo. La anestesia general me genera mucha cosa”, expresó junto a una foto en la que se la veía a ella enfundada en ropa de quirófano, con un gorro en su cabeza. Después, agregó: “No así Belisario que nunca dejó de sonreír”. Junto a una postal de su nene con una amplia sonrisa, Juana confirmó su buen estado de salud.

Juana Repetto con su marido y sus hijos (Instagram)

Cabe recordar que Juana se convirtió en mamá por primera vez en 2016 cuando tuvo a su hijo mayor, Toribio, producto de un tratamiento de inseminación artificial a partir de la donación de una persona anónima. Después de esto, la actriz formó pareja con Sebastián Graviotto y juntos tuvieron a Belisario, que nació en junio de 2021.