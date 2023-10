Mariana Brey se quedó varada en plena autopista y fue rescatada por un camionero

Mariana Brey recibió la ayuda de un camionero al quedarse varada en la autopista

Este martes, Mariana Brey estaba en su vehículo, manejando por la autopista para llegar a su trabajo en el canal C5N. Durante el trayecto, la periodista tenía poca nafta pero pensaba que llegaba justo hasta una estación de servicio. Sin embargo, no hizo un buen cálculo y terminó varada en la autopista.

En medio de este contexto, la panelista de los ciclos Socios del espectáculo (El Trece) y Argenzuela (C5N) tuvo la buena suerte de recibir la ayuda de un camionero solidario. En su cuenta oficial de Instagram, compartió con sus cientos de seguidores imágenes y videos de este episodio que tuvo un final feliz.

“Quedé varada en la autopista hasta que apareció Fabián y me salvó”, contó Mariana al publicar una selfie con el camionero. Luego, grabó un video ya dentro del camión y aseguró: “Estoy con mi amigo Fabián que me salvo y rescató. Pensé que llegaba a la estación de servicio, estaba jugadísima, cargo el bidón y llego al laburo”.

Mariana Brey

Ya en la estación de servicio, Brey también le explicó la situación a los trabajadores. “Voy a cargar el bidón, me la jugué demasiado, dejé el auto en la autopista”, señaló la panelista, con tono de resignación. Luego de irse de la estación, volvió a subirse al camión y regresó a la autopista.

Finalmente, Mariana pudo cargar nafta en su vehículo con la ayuda de Fabián, su gran salvador y quien la acompañó en todo momento. “¡Llego a Argenzuela, llego al laburo!”, dijo la periodista, muy contenta por poder solucionar este problema de manera rápida y así cumplir con su trabajo en el ciclo de C5N.

Por otra parte, Mariana Brey fue noticia recientemente al confirmar a través de un posteo en su cuenta de Instagram que debió ser intervenida quirúrgicamente, luego de que le identificaran un mioma uterino. En las imágenes, se la veía acostada en una camilla del Hospital Italiano y también se tomó una selfie con una de las profesionales que la asistió. Acto seguido contó su relato a sus seguidores que la siguen en esa plataforma.

Mariana Brey, internada

“Hay que concientizar sobre la importancia de hacerse chequeos todos los años. Hacerlo es cuidarte, es quererte, es darte importancia, es protegerte. El amor empieza por la casa que habitás, tu propio cuerpo”, comenzó diciendo la panelista de Socios del espectáculo en sus redes sociales. Luego, dio detalles de lo que le pasó: “Ayer me tocó a mí, con todos los miedos que sentía al entrar a un quirófano por primera vez en toda mi vida, hacerme cargo de enfrentar ese momento. Y pude. Fue un día de quiebre. Presente y aferrada a mi práctica Mindfulness”, confirmó la periodista.

Por su parte, Mariana le agradeció a los profesionales que la atendieron. “Gracias al Dr Rodolfo León que fue quien descubrió el mioma en mi útero. A la @dracarolinaochoa ginecóloga cirujana que me sostuvo desde el día que nos conocimos, con desmayo en el consultorio incluido jaja”, escribió Brey confirmando que le costó mucho la situación aunque reconoció: “El miedo no pudo conmigo y lejos de paralizarme me hizo más fuerte. Avancé como una topadora en todo sentido y entendí que todo aquello que daña hay que quitarlo y esto cabe para el cuerpo y para la vida. Excelente atención la del equipo del Hospital Italiano”.

Según pudo saber Teleshow la intervención quirúrgica que le realizaron a Mariana se llevó a cabo con normalidad y no hubo inconvenientes. “No fue nada grave y la cirugía ya estaba programada”, le confirmaron fuentes cercanas a este medio. Actualmente la panelista se encuentra bien y recuperándose para retomar con sus actividades.