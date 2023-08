Fuerte cruce en vivo entre Nazarena Vélez, Marixa Balli y Ximena Capristo: pases de factura, reproches y acusaciones

El fuerte cruce al aire entre Nazarena Velez, Ximena Capristo y Marixa Balli (Video: LAM, América)

Mientras en LAM (América) se trataba el tema de las peleas en los elencos de compañías teatrales de años atrás, surgió un fuerte cruce entre varias de las angelitas. En principio, Nazarena Vélez contó cómo fue la interna del espectáculo en el que también participaba Ximena Capristo, quien en la noche del martes se encontraba sentada en el estudio, invitada como panelista al programa de Ángel De Brito.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre les preguntó a Nazarena y a Capristo qué había pasado entre ellas. “Nos puteamos”, comenzó diciendo la empresaria y continuó: “Bastante”. En adelante, se explayó acerca de la pelea de aquel momento con la mujer de Gustavo Conti. “Ella decía que yo la rajé de un trabajo que yo no recuerdo”. Y la exgran hermano confirmó: “Es verdad eso”, mientras Yanina agregaba: “Todas decían eso de vos”. Y enseguida aclaró: “Yo creo que era tu época dorada con Gerardo y todas creían que vos eras la mafiosa”.

En ese momento, Nazarena se puso a explicar cómo habían sido los hechos. “A mí Gerardo en esa época me preguntaba: ‘¿te gusta Capristo?’ y si a mí Capristo me había hecho algo que me había caído mal, entonces le respondía: ‘No’”, se sinceró. “A ver si Ángel va a trabajar con una angelita que no soporta”, agregó mirando al conductor que se mantenía en silencio ante la pelea de sus panelistas.

Enseguida tomó la palabra Capristo y contó que ellas ya habían trabajado juntas en el momento de la pelea. “Veníamos de trabajar en La Peluquería, con Eliana Guercio y Silvina Luna. Y era como que te agregabas vos a la nueva Peluquería, ¿está bien?”, recordó mirándola a los ojos. “Ah, sí, está bien”, contestó Vélez y detalló: “Yo me separé de Agostini, y volvía, es verdad”.

Fuerte cruce al aire entre Nazarena Vélez y Ximena Capristo (LAM, América)

En tanto, Capristo se explayó: “En ese momento hacíamos muchos curros, desfiles y demás, y la señora Nazarena, como le gusta mucho estar en cámara se sentó en Intrusos, con Jorge (Rial), me parece que vos tenías ahí alguna cosita...”. En ese mismo momento, entre risas pero enfáticamente Nazarena le apuntó: “Vos siempre decís que me garché a alguien, o a Gerardo o a Rial, o también dijiste el otro día que viniste que yo salí con un político. Y toda la banca que yo tenía era por la figura que era”.

Como Ximena se tapó la boca para no responderle, la exmujer de Daniel Agostini retrucó: “Te puedo parecer una boluda, pero te podía pegar un voleo en el orto. Gerardo me priorizaba por sobre otras cosas”. “Pero cuando Gerardo estaba mal vos no estuviste ahí, mejor dejémoslo ahí”, disparó la expanelista de El Debate. “Si, puede ser”, admitió Vélez.

En ese instante, la que se metió en el ida y vuelta fue Balli. “¿Y quién estuvo al lado de Gerardo cuando estuvo mal?”, preguntó. “Y estuvimos toda la compañía que estábamos con él, no antes de morir, cuando le pasaron un montón de cosas y era la compañía que estaba en Carlos Paz. Me refiero al verano de la revista, cuando se separó de Sofía y él estaba muy deprimido”, explicó.

Picante pelea entre Marixa Balli y Ximena Capristo (LAM, América)

“Yo estaba distanciada porque estaba con Garbellano”, acotó Nazarena mientras Latorre recordaba cómo se había amigado con Sofovich. “¿Te acordás que vos viniste a un programa con Roccasalvo y te amigaste con él?”, le dijo. “Bueno, nada, la cuestión es que era una cosa simpática”, volvió a retomar la palabra Capristo. “La cosa es que ella fue y listo. Yo no odio a nadie, todo queda en el pasado, está bueno porque se puede decir. Ella dijo que le habíamos robado la tanga con Guercio y ahí empezó la pica de ella contra nosotras dos”, recordó Ximena al mismo tiempo que Nazarena decía que no se acordaba de nada.

“¡Capaz que lo inventé para pegarle a ustedes!”, exclamó Naza. Al mismo tiempo, De Brito advirtió el gesto serio que tenía la intérprete de La Cachaca y le preguntó qué le pasaba. “Yo banco mucho a Naza en muchas cosas, y en muchas cosas nos parecemos”, comenzó diciendo hasta que el conductor la interrumpió para preguntarle si con Capristo no se llevaba bien. “No es que no me llevo, creo que nunca tuvimos piel nosotras dos”. Entonces, Capristo disparó irónica: “La conflictiva soy yo”. Y continuó: “Creo que tal vez nunca se dio la oportunidad de charlar entre nosotras, vos odiabas al patinador”. “Tu patinador era bravísimo”, admitió Balli, mientras las demás angelitas acotaban la buena memoria que tiene Ximena para todas las situaciones pasadas.

“Imaginate que vino a mi casamiento y yo no la bajé de mi casamiento. Gus la invitó porque trabajaba con ella”, apuntó sin filtro la mujer de Conti. Entonces, Balli explicó: “Estábamos con Gustavo en Carlos Paz haciendo una obra y él me invitó pero yo me había olvidado”. Más adelante, la cantante continuó: “Es que no tenemos una relación, no tenemos piel”, y Capristo le respondió: “Vos te la perdés, porque te juro que pueden divertirse, pueden pasarla bien conmigo”. Acto seguido Nazarena le dijo: “Es que sos buena mina, en serio”. Y Capristo terminó: “Pero bueno, viste que a veces los egos, las competencias de cartel, pelotudeces que se armaban antes”. “Vos tenés una energía medio chota”, lanzó Nzarena entre risas.

