Yanina Latorre volvió a LAM y explicó cómo se encuentra de salud: “Creo que me intoxiqué”

Yanina Latorre hablo luego de haberse ido antes de que terminara LAM

En la emisión del miércoles de LAM (América), Yanina Latorre no estuvo presente en la última parte del programa, lo que motivó a una explicación de Ángel de Brito, conductor del ciclo.

La panelista dejó el aire por un malestar relacionado con su salud. “Le mandamos un beso a Yanina que se descompensó un poquito y por eso está libre su sillón. Le bajó un poquito la presión”, señaló De Brito, que aseguró que Latorre fue asistida por el productor del ciclo Pepe Ochoa.

“Andaba mal del estómago y desde hace unos días que venía sintiéndose así. En el corte tuvo ese problema, así que Pepe ya la llevó a su casa. Está bien, solo se sentía un poco mal y prefirió irse antes”, detalló el conductor

El conductor contó que la esposa del exfutbolista Diego Latorre tenía la intención de permanecer en su lugar y finalizar el programa, sin embargo consideraron que se retire antes era la mejor opción.

Sin embargo, Yanina Latorre volvió este jueves al programa y explicó que le pasó. “Creo que me intoxiqué, ya venía con una sinusitis y cada vez que me sucede empiezo con la misma batería de medicamentos que son fuertes y no tomé el protector gástrico. Y ayer fui a almorzar a un restaurante en Palermo, me comí un sándwich de salmón que creo que me cayó mal”, detalló. “El pescado es complicado y donde fui era un lugar de carnes, no de pescado”, agregó.

Yanina Latorre habló luego de haberse ido antes de que terminara LAM

“A la tarde estaba en la radio y ya me sentía como pesada, me tomé un cafecito con vos (por Ángel de Brito) antes de venir al programa y ese cafecito me mató. Se ve que venía cargada y el café te mata cuando estás mal de la panza. Llegué al canal, me sentía mal, pero me maquillé y las chicas me dieron una buscapina”, continuó Yanina en su relato.

“La primera hora y pico estaba bien y de repente me quedé callada y muda, raro en mí, y sentí que me moría. Aguanté hasta el corte y me quería desmayar, no podía más de dolor. No tengo ni gastroenteritis, ni diarrea. Fue como una gran intoxicación, y hoy dormí todo el día hasta la una y media de la tarde, pero no estoy mal porque estoy bien”, completó.

Cabe destacar que días atrás Yanina también se había ausentado del programa, pero no por cuestiones de salud sino porque se tomó vacaciones y viajó a España, acompañada por su pareja y su hijo Dieguito, para disfrutar del verano europeo. La panelista utilizó su cuenta de Instagram para compartir postales de esta escapada soñada en la que recargó energías de cara a su trabajo tanto en televisión como en radio, donde conduce Yanina 107.9 por El observador.

La familia comenzó la travesía por la ciudad de Madrid y siguió en Menorca, una de las islas Baleares de España, en el mar Mediterráneo. Allí aprovecharon para recorrer y disfrutaron de un hermoso día soleado en Cala Mitjana, una pequeña bahía natural que se encuentra en el suroeste de la isla. “Las calas son una experiencia hermosa, son pequeñas bahías que se encuentran recogidas entre rocas y se forman por la erosión del agua sobre estas rocas. Son maravillosas. Algunas tienen arena, otras solo rocas. Se accede solo caminando. Es una aventura. El espacio suele ser pequeño, todos medio amontonados, ¡pero vale la pena! ¡Tomás sol y te bañás en el mar sin parar! Pasamos una mañana hermosa en Cala Mitjana en Menorca”, aseguró Yanina sobre esta experiencia.

Seguir leyendo: