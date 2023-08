El inesperado encuentro de Pampita y Nicole Neumann en un evento: la reacción de las modelos

El encuentro de Pampita y Nicole en la premier de Sonido de libertad (RS Fotos)

El jueves por la noche se llevó a cabo la premier de Sonido de libertad, la película protagonizado por Jim Caviezel que ha logrado recaudar más 170 millones de dólares en la taquilla estadounidense y se lanzará en salas de Latinoamérica este 31 de agosto. En el evento, estuvieron presentes diversas celebridades, como Carolina Ardohain, Nicole Neumann, Florencia Peña, Camila Homs, Hernán Drago y Esteban Lamothe, entre otros.

Sonido de libertad está inspirada en la vida de Tim Ballard, un exagente especial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El personaje fue parte de un equipo de investigación de delitos en internet contra niños y luego se convirtió en un agente encubierto contra el turismo sexual infantil.

En esta oportunidad, Pampita fue acompañada por su hijo mayor Bautista Vicuña y su hermano Guillermo Ardohain. Luego de posar frente a las cámaras, se encontró con Nicole. Ambas se saludaron de manera amistosa y charlaron unos minutos. Ahora las modelos mantienen una relación cordial de colegas aunque hace unos años tuvieron algunos enfrentamientos cuando recién arrancaban sus carreras en el mundo de la moda en la década de los 90 y competían en las pasarelas por destacarse.

El saludo cordial entre Pampita Ardohain y Nicole Neumann

Con el paso del tiempo, lograron carreras exitosas e incluso este año tuvieron un vínculo laboral bueno como compañeras de jurado en Los 8 escalones, el ciclo que conduce Guido Kaczka por la pantalla de El Trece. Luego, Nicole decidió dar un paso al costado ya que prefirió mantener un perfil bajo en los medios por el distanciamiento que tiene de su hija mayor, Indiana, fruto de su relación con Fabián Cubero.

Pampita fue acompañada por su hijo mayor, Bautista

En abril pasado, en una entrevista con Intrusos (América), la esposa de Roberto García Moritán había asegurado que no tenía problemas en compartir un ambiente laboral con Nicole: “Somos gente inteligente, profesional y adulta. Podemos convivir en cualquier trabajo perfectamente”. Cuando le preguntaron qué pasaría si la modelo la invitaba a su boda con Manu Urcera, ella respondió: “No me invitó, pero si me invita voy”.

Nicole en la premier de Sonido de libertad

Cabe recordar que Neumann y su pareja celebrarán su casamiento el próximo 8 de diciembre, el Día de la Virgen. La modelo y el corredor ya habían mandado las invitaciones para la boda en mayo pasado, pero hicieron una nueva tarjeta con un cambio en la locación de la fiesta.

“Nada es absoluto. Todo se cambia. Todo se mueve. Todo evoluciona”: es la frase elegida por la pareja para anunciar que llevarán a cabo la celebración en Exaltación de la Cruz, una localidad bonaerense en la que se casaron varios famosos, como Jorge Lanata con Elba Marcovecchio y Stefi Roitman con Ricky Montaner. Las mencionadas parejas realizaron la fiesta en el Dok Haras.

En el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) mostraron la invitación al casamiento de la pareja que decidió no realizar la fiesta en San Martín de los Andes, tras el escándalo ocurrido con la comunidad mapuche. Para evitar conflictos y posibles escraches en la celebración, cambiaron el lugar, aunque todavía no se sabe si lo realizarán en el mismo lugar que habían elegido Lanata y Montaner. Todavía se desconoce si Indiana participará de la boda, ya que hasta el momento estuvo evitando asistir a reuniones familiares por el enfrentamiento.

Pampita y su hermano Guillermo (RS Fotos)

Seguir leyendo: