Mica Viciconte mostró el plan que hizo con Indiana Cubero: “Hasta acá llegamos”

La relación entre Nicole Neumann y su hija mayor Indiana Cubero continúa tensa y es casi nula. Desde diciembre que la menor de casi 15 años tomó la decisión de irse a vivir con su papá Fabián, su pareja Mica Viciconte y el hijo que tuvieron Luca. Incluso el tema llegó a instancias judiciales y denuncias cruzadas.

Paralelamente Indiana muestra una complicidad diaria con Mica, la novia de su papá quien es una histórica enemiga de su madre. En las redes sociales, la panelista de Ariel en su salsa, muestra los planes que realiza con la hija de Cubero y lo bien que se lleva tanto con ella como con Sienna y Allegra. En ese sentido, en las últimas horas, Viciconte mostró el plan que hicieron juntas.

Es que este fin de semana, tanto Indiana como Mica encararon una actividad juntas: decidieron armar un rompecabezas de mil piezas, aunque a pesar de la insistencia, no pudieron lograr su objetivo. El juego recreaba una ciudad que parecía Nueva York y su clásico sitio en Time Square, también se podía ver la Estatua de la Libertad.

Mica Viciconte mostró el plan que hizo con Indiana Cubero (Instagram)

Todo iba bien y habían logrado avanzar muchísimo, aunque se cansaron y no pudieron completarlo. “Hasta acá llegamos!”, escribió Mica a través de sus historias de Instagram donde mostró la mesa con el diseño y repleta de piezas. Además, agregó: “La próxima lo liquidamos con Indiana Cubero”, sostuvo y arrobó a la menor en su cuenta privada. También Mica le consultó a sus seguidores si les parecía bien enmarcar o no el rompecabezas una vez finalizado.

A raíz de esta publicación, muchos usuarios celebraron la decisión de ambas de pasar un buen rato y hacer una actividad recreativa, aunque por lo contrario, el fondom de Neumann que vio la imagen lo tomó como una provocación para Nicole quien actualmente no se lleva bien con su hija.

Hace unos días, la panelista de Telefe le dio una nota a Intrusos, en donde le preguntaron por los dichos de Nicole ante la proximidad del cumpleaños de 15 de Indiana. “Se está hablando en estos días de una posible fiesta, ¿eso es así?”, indagó el cronista del programa de América a lo que la mujer de Cubero contestó: “No te puedo contar absolutamente nada, se lo tenés que preguntar de última a quien corresponda”.

En ese momento, el periodista de Intrusos fue por más y quiso poner en contexto a la entrevistada: “La que habló fue Nicole, le dio una nota a una revista, y cuando le preguntaron por el tema, dijo que ella se había acercado a su hija, que le había ofrecido cosas y que le habría recomendado hacer algo, porque es una fecha especial, no sé vos qué tanto estás al tanto de esto”, sostuvo y Mica se mantuvo firme en su postura: “Desconozco, desconozco. Que esté en cada uno creer o no creer lo que dicen las partes y listo. En realidad sí, conozco, por supuesto, pero no, no voy a decir nada”.

Con respecto a la posible reconciliación entre Indiana y su madre, la influencer fue contundente. “Desconozco. No voy a entrar ahí, primero porque no deja de ser la mamá, y después porque las internas prefiero guardármelas porque adoro a Indiana, y para mí lo primero es, ante todo, que ella esté bien. La salud mental y física de una menor. Y espero que la Justicia actúe y no haga oídos sordos a algo tan importante”, concluyó.

Seguir leyendo: