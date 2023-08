La sinceridad de Sofía Jujuy Jiménez: “Una sola vez en mi vida fui infiel”

Sofía Jujuy Jiménez confesó: "Una sola vez en mi vida fui infiel" (Video: Noche al Dente, América)

Apenas entró al estudio de Noche al Dente, el ciclo de América, Sofía Jujuy Jiménez mostró su personalidad divertida y alegre. Al instante, contó una anécdota que le había ocurrido ese mismo jueves antes de entrar al canal para grabar el programa. “Se me acercó un chico alto, rubio, re lindo, que me preguntó si hablaba inglés. Me dijo que era ucraniano y cuando le dije que sí me dijo ‘qué linda que sos, sos muy bella’. Después nos saludamos y mi peluquero, que estaba viendo todo fue a darle mi cuenta de Instagram”, expresó todavía emocionada de lo que le había ocurrido.

“Capaz que este programa me va a traer suerte”, exclamó después y Fer Dente recordó: “Como a la China, cuando empezó a salir con Rusherking”. Si bien la modelo aclaró que no es cantante, se paró sobre el escenario con el conductor y se dispuso a entonar las estrofas de una de las canciones más populares de Sergio Denis, “Te quiero tanto” y luego, un tema muy dulce de Gilda, “Se me ha perdido un corazón”.

Ya sentados en el sillón, Jujuy reveló: “No puedo caretear nada y la verdad que se me nota mucho si estoy triste, si estoy bajón. En esta ocasión puntualmente (cuando se separó tras un engaño de su pareja) fue público y no había chance de que no se dieran cuenta. Todos me empezaron a preguntar cómo estaba y traté de ponerle onda a la vida, como siempre. Me impresionó la ola de amor de la gente”.

A propósito de su energía, la modelo destacó que ella está dispuesta a volver a enamorarse. “Yo dejé la puerta de mi corazón abierta”, reconoció y junto a Dente volvieron a bromear sobre el joven ucraniano que había conocido antes de entrar al canal. Así que el conductor tomó el celular de Sofi y comenzó a fijarse en su Instagram para comprobar si el muchacho la había empezado a seguir.

Acto seguido, comenzaron a jugar a un desafío para ver cuánto sabía la conductora de Jujuy, su provincia natal. Así el conductor fue nombrando palabras sueltas y ella tuvo que descifrar qué querían decir. Cocacho, tumba la olla, ñaño, chutiar y otros términos bien locales de su ciudad que la modelo respondió con exactitud, sin equivocarse en ningún término, por más difíciles que resultaron para los que no son oriundos del lugar.

“¿Volverías a salir con alguien que te duplique en edad?”, irrumpió el conductor en una de las primeras preguntas de la entrevista. Y la modelo fue contundente: “Definitivamente, no”. Después, intentó dar una explicación sobre su tajante respuesta: “Depende en qué momento de tu vida está la diferencia de edad, pero en mi caso yo tenía 20 y el otro, 40, y no daba”. Más adelante, Sofía reconoció que en un momento de su vida engañó a su pareja. “Una vez fui infiel, lo hice y me sentí tan mal que no lo volví a hacer nunca mas. Prefiero no estar de novia o tener una pareja abierta. Creo en la monogamia, o tengo ganas de creer. No me animo al poliamor, por ejemplo”, sentenció, directa.

“Cuando dejé Telenoche para entrar al Bailando me la jugué. Recuerdo que ese día que me llamaron de la producción de Tinelli me había recibido de periodista. Pero dije que sí al instante. Y probé, me mandé y la verdad es que al periodismo siempre se puede volver”, contó sobre sus primeros pasos en el ambiente artístico.

Después, Dente quiso saber por qué no le dio bola a Neymar, el futbolista brasileño que le había enviado varios mensajes para conocerla. “Me parecía como muy loco. A mí me daba la impresión de que es un tiroteador, me mandaba mensajes y no le respondí. Hasta me pasó su número de Whatsapp y me dio cosa, además yo estaba iniciando otro vínculo”, reveló.

