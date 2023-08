Flavio Mendoza reveló a quién va a votar, lo criticaron y salió a aclarar el motivo de su confesión

Flavio Mendoza reveló a quién va a votar (Instagram)

El próximo domingo 13 de agosto se llevarán a cabo las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Antes de estas elecciones, Flavio Mendoza publicó un video en sus redes sociales para revelar a qué candidato votará y explicó los motivos de su decisión.

“A pocos días de las elecciones, tenemos que creer que hay personas que pueden cambiar las cosas. Yo creo en @horaciorlarreta un hombre que conozco de hace muchos años y sé que él quiere una Argentina mejor”, escribió el artista en su cuenta oficial de Instagram.

En la grabación, el coreógrafo aseguró por qué apoya a Rodríguez Larreta, precandidato a Presidente de la Nación por el partido Juntos por el Cambio: “Faltan muy poquitos días para las elecciones y yo quiero dar todo mi apoyo a Horacio Rodríguez Larreta, una persona que conozco hace muchos muchos años y que ha hecho muchísimo por la gente”.

“Me ha ayudado a ayudar y eso es lo más importante. Ayudar al que menos tiene. Horacio quiere un cambio de verdad para todos los argentinos. Necesitamos ese cambio y confío plenamente en él”, señaló el creador del espectáculo Stravaganza.

“Saben muy bien que soy de los tipos y de los artistas que no me meto en política. No quiero que nadie me regale nada porque todo me lo gano trabajando y rompiéndome la espalda todos los días de mi vida, pero sí hay gente que lo necesita y necesitamos una persona como Horacio. Votemos con el corazón que vamos a salir adelante”, agregó Flavio.

En 2021, el bailarín, coreógrafo y productor Flavio Mendoza había convocado a una protesta en la puerta del teatro Broadway para poder recibir al público respetando los protocolos sanitarios. (NA)

Su confesión generó adhesiones y también, críticas. Algunos seguidores le recordaron sus reclamos a la dirigencia política en épocas de pandemia o cuando criticaba a otros colegas por manifestarse públicamente por algún político. Ante esto, el artista se justificó: “Siendo una persona pública doy la cara porque creo en la persona, y cuando tenés el culín limpio no temés a nada. Voten a quien crean mejor por ustedes y por quien más lo necesita”.

Cabe recordar que en 2021, Flavio salió a reclamar en público por la apertura de los teatros que habían sido cerrados por la pandemia. Cuando finalmente levantaron las restricciones, regresó a los escenarios con el espectáculo Tres empanadas y habló con Teleshow para contar que era necesario generar fuentes de trabajo porque muchos de sus colegas ni siquiera tenían para comer y había tenido que repartir bolsones de comida para ayudarlos.

“Mis amigos me dicen la Nina Peloso del teatro... (Risas). No lo he hecho en esta oportunidad porque, pienso: ‘No voy a generar un tumulto de gente si estamos en una pandemia’. Pero realmente cuando del otro lado ves que no hay una respuesta a nuestra situación, me angustia. No es solamente por mí, empiezan los llamados por teléfono de gente que realmente no tiene nada para comer y me dicen: ‘Flavio, por favor, hace algo’. A mí me genera impotencia. Gracias a Dios el ministro de Cultura, (Enrique) Avogadro, y Horacio Rodríguez Larreta fueron muy generosos y estamos pudiendo volver a empezar”, había declarado el coreógrafo.

En ese momento, Flavio seguía apostando al teatro a pesar de que había tenido que vender un departamento por las deudas económicas: “Abrir el teatro no quiere decir que te salves: esto es para pucherear porque hay una situación económica muy difícil en el país. Hasta que todos se animen de vuelta a volver al teatro, es una gran movida. Estamos haciendo una patriada para generar que esta gran industria teatral no se caiga. Yo tengo mucha fe que con el tiempo vamos a salir adelante”.

