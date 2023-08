La conmovedora carta de Matías Martin a su padre, quien hubiera cumplido 90 años

Una de las imágenes compartidas por Matías Martin de su padre, Jorge, el día que hubiera cumplido 90 años (IG matiasmartin)

Matías Martin publicó un emotivo texto el día en que su padre, Jorge, dibujante, animador, pintor y grabador, hubiera cumplido 90 años. El conductor suele recordarlo en cada fecha especial, como los aniversarios de casado, pero en esta oportunidad fue mucho más allá y volcó en texto todos sus sentimientos, que fueron motivo de los más variados comentarios por parte de sus seguidores, quienes emocionados se sintieron reflejados en esas palabras.

“¡Feliz cumple, pa! ¡Qué lindo hubiera sido festejar con vos tus 90! Te fuiste a los 63, que hoy me parecen cortísimos. Pronto serán más años de ausencia que de presencia, sin embargo llevo marcado a fuego y tinta tu legado”, comenzó su relato al referirse al hombre que fue referente de la animación en la Argentina, tanto en lo que es publicidades como incluso comandar un equipo de dibujantes y animadores que trabajaron bajo su dirección para poder dar vida a la película de Mafalda, que se estrenó en 1982, como una compilación y adaptación de los cortos que se habían transmitido por televisión desde 1973.

“Me encanta imaginar que me viste cumplir sueños personales y profesionales, apenas asomaba a la vida adulta cuando te empezaste a ir. Que estuviste en mi casamiento y compartiste risas con la mujer que elegí amar. Que me viste convertirme en padre y jugaste con mis hijos. Que te tuve en los momentos duros y recibí tu mirada y tu abrazo en los festejos de los días hermosos como hace la compañera que elegiste y que está siempre conmigo”, enumeró el conductor sobre los momentos clave de su vida, esos en los que extrañó la figura paterna, sin olvidar a su madre.

Matías Martin junto con su padre, en una de las imágenes que acompañaba el sentido texto

Sin embargo, dejó en claro: “Igual no me quejo. Me apoyaste para que sea quien quería ser. Me llenaste de valores. Sentí tu amor y tu apoyo. Te recuerdo así. Con el lápiz negro en la mano y un papel siempre cerca. Con la mirada serena y segura. El compromiso de ser honesto y defender lo que se piensa y de pensar lo que se dice. La cultura del trabajo. La tranquilidad de no guardarse nada con los propios y de respetar siempre a todos. Vivir con alegría, con colores, con imaginación y creatividad”.

Sobre las nuevas generaciones, expresó: “Tus nietos saben bien quién fuiste, abuelo Jorge. Hace poco vino de Alemania tu hermano Patricio y además de decirme que fuiste un padre para él, pudieron escuchar algunas historias familiares que, tal vez, les hubieras contado vos. Si supieras cómo crecieron y se transformaron en identidad de una generación las ideas y dibujos que creaste estarías orgulloso. Bah, yo estoy orgulloso, vos le bajarías el precio y te enfocarías en lo próximo. Mañana es mejor. Por suerte no me faltó darte ningún abrazo y pude decirte mucho de lo que hoy comparto. Siempre agradecido”.

Jorge Martin dirigió un equipo de dibujantes y animadores que trabajaron para poder dar vida a la película de Mafalda (IG matiasmartin)

Jorge Martin nació en 1933 en San Isidro, estudió pintura y desplegó entre 1957 y 1959 una intensa y reconocida actividad como pintor y grabador. El seudónimo de Catú nació en 1958 y rápidamente se convirtió en uno de los más originales dibujantes humorísticos de la nueva generación, colaborando en publicaciones de la época como Tía Vicenta, Cuatro Patas, Claudia y otras revistas argentinas y extranjeras. Desde 1960 se dedicaría a la producción publicitaria, una actividad donde muchos creadores del nuevo cine argentino derivaron la imposibilidad de hacer films en el plano artístico.

Allí, por caso, se recuerdan cortos como los de Bananita Dolca, o los perritos de Vienissima, o incluso el propio personaje de Chuavechito, que según cuenta la leyenda está inspirado en un joven Matías Martin. “Estéticamente, el dibujo animado, con sus despliegues de trucaje, su gran cocina de implementos mecánicos, invita a desligarse de la superficie chata de la realidad. Y el diseño moderno, con su gran poder de síntesis, ofrece esquemas liberados de todo naturalismo, crea una realidad esencial”, reconocería Catú.

