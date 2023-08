Natalie Weber recordó su enfermedad y se comparó con Wanda Nara: “Mis hijos nunca se enteraron”

Natalie Weber comparó el diagnóstico de su enfermedad con la situación de Wanda Nara (Video: Desayuno Americano, América)

Después de que Wanda Nara se sincerara con Ángel de Brito y le confirmara su enfermedad, Natalie Weber habló en Desayuno americano de su experiencia después de haber sido diagnosticada con cáncer de mama y dio detalles de cómo transitó su lucha, manteniendo alejada de ellos a Mia y Roco, los hijos que tiene de su matrimonio con Mauro Zárate.

“Yo siempre digo que el enfermo puede hablar desde su experiencia. Es una enfermedad muy amplia y no a todo el mundo le reacciona el cuerpo de la misma manera. Obviamente, uno se interioriza. Yo empecé a investigar, hablé con diferentes médicos...”, comenzó diciendo la modelo. Sin embargo, cuando la conductora del ciclo, Pamela David, le preguntó cuánto tiempo había pasado hasta que le pudo contar a sus hijos cuál era su situación, respondió sin dudarlo: “Nunca les conté”.

Frente a la sorpresa de todos en el piso, Natalie se explayó: “Recién ahora, Mía que es más grande y tiene 11, no sé si lo habrá visto en Internet o se habrá enterado por algún compañerito. Pero nunca hablamos del tema. Solamente le dije que mamá tenía una enfermedad y se la iban a sacar. Pero no entendía. Ella tenía 4 años, era chiquita, y el nene tenía menos de uno”.

Natalie Weber junto a su marido y sus hijos

Luego, la modelo hizo un parangón con el caso de Nara en relación a los tiempos en los que fue poniendo a su entorno en conocimiento de su problema. “Lo de Wanda fue muy rápido porque lo contaron. Y porque además fue una punción. Lo mío fueron estudios, muchas mamografías. Fue como más lento. Desde la primera ecografía hasta el diagnóstico, habrá pasado un mes y medio”, contó.

Y agregó: “En ese mes y medio, va viendo la cara de los médicos como Wanda veía la cara de las enfermeras. Yo veía la cara de los médicos que no estaban buenas. Así que es como que te vas acercando al diagnóstico sin escuchar esa palabra”. En ese sentido, Natalie recordó que cuando finalmente el profesional le contó qué era lo que tenía ella estaba junto a su marido. “Ya sabíamos que era eso porque ya me lo habían dado a entender. Tenía que recibir la punción y él había viajado para recibir la noticia. Así que estaba sentado al lado mío”, relató.

Finalmente, la modelo reveló cómo fue el momento crucial en el que le dieron su diagnóstico. “El médico me dijo: ‘Tengo dos noticias: una buena y una mala. ¿Cuál querés?’. Le digo: ‘La mala’. ‘Tenés cáncer’. ‘¿Y qué viene de bien después de eso?’, le dije. ‘Que es in situ, vamos a operarte, tal vez no tengas que hacer quimioterapia...’. Y me empezó con todas las cosas que son positivas dentro de todo lo malo”, explicó.

Cabe recordar que, en su charla con de Brito, Wanda había dicho: “Fue duro porque me enteré por la tele. Nadie me decía, no me confirmaban un diagnóstico”. Y aclaró que no se sabía cómo se había filtrado la información a los medios, pero que supo de su diagnóstico por lo que escuchó de un periodista. “Obviamente, los médicos con cautela no le decían: ‘Tenés tal o cual cosa’. Porque querían ser específicos. De hecho, se hace los primeros estudios que son de sangre y que son los que dan los valores mal, y después va a Fundaleu, a otra institución, que es donde la empiezan a tratar con más rigurosidad. Y es donde empieza su tratamiento y la medicación”, explicó Ángel. Y contó que el diagnóstico final, con el resultado de la biopsia, recién le había llegado el jueves pasado.

