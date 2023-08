Araceli González reveló su estrategia para combatir el sibo: "Me lo recomendaron" (Video: Instagram)

Hace unos días, Araceli González contó que tiene un trastorno bacteriano que se llama SIBO. Si bien no es una enfermedad, se trata de un sindrome que, según sus siglas, significa “sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado”. Todo comenzó cuando la actriz comenzó a experimentar un fuerte dolor estomacal y después de unos días al no lograr dar con la causa de su malestar, le indicaron una batería de estudios. Así fue como luego de una serie de análisis finalmente pudieron detectar que tiene SIBO.

“Lo tomé con mucha calma, no me estresó el diagnóstico, porque ya sabés lo que tenés y podés abordarlo como corresponde”, comenzó diciendo Ara en sus redes sociales para compartir el diagnóstico con sus casi dos millones de seguidores. En ese momento, la actriz aclaró que ella es muy cuidadosa con su alimentación. “No consumo lactosa porque soy intolerante, ni gluten porque no me hace bien”.

En tanto, la mamá de Flor Torrente y de Toto Kirzner reveló que una amiga de su hija contrajo hace poco la infección bacteriana y que le recomendó a una nutricionista. “Lo tomé muy tranquila, no puedo hacer nada, son los stops que nos pone la vida cuando uno está muy acelerado y no se da cuenta. Lo bueno es estar lúcido para darse cuenta a tiempo”, destacó y enseguida continuó: “Me sirve para volver al camino de comer bien, con los tiempos correspondientes”.

Araceli González había contado que tiene SIBO en sus redes sociales (Instagram)

Después de informar acerca del trastorno que padece en sus intestinos, la actriz mostró en qué consistía una merienda típica de ahora en más. “Dieta SIBO”, publicó junto a una taza de café no torrado, sin azúcar ni stevia, leche de almendras sin azúcar, queso untable de castañas de cajú y galletas de arroz sin lactosa ni azúcar.

Al mismo tiempo, Araceli aprovechó para aclarar que ella tomó este problema como una señal de atención para frenar un poco el ritmo acelerado que llevaba por sus actividades empresariales. “Veo que hay un acelere del otro lado. Muchos, que como yo, no sabían lo que es, muchos que saben todo y te recomiendan nutricionista, y la verdad que no me asusta la dieta, al contrario, me pone muy bien”.

En ese primer momento, la actriz aconsejó: “Lo más importante es tener el diagnóstico, muchas veces nos sentimos inflamados del abdomen, constipados, mal de los intestinos, que nos cae todo horrible. Es importante ir a un médico para saber qué tenemos y nos trate como corresponde”.

Durante la noche del martes, Ara volvió a publicar unas historias en su cuenta de Instagram en las que contó una actividad que realiza para combatir el trastorno intestinal. “Una de las cosas que me recomendaron para el SIBO es caminar. Levantar endorfinas. Endorfinarme, como dice mi amiga Verito Segreto (su coach personal). Así que salimos a caminar es una noche como muy primaveral, hace calor, acá estamos en la parte de campo, donde yo vivo en las 17 hectáreas, se juega al fútbol, pero lo más importante no es esto. Sí, es importante, pero lo más importante es lo que les voy a mostrar ahora, espero que se pueda ver, igual tenemos la posibilidad de verlo todos: ¿Vieron la luna?”, destacó mientras se filmaba con el celular y al mismo tiempo giraba el aparato para enfocar el cielo.

“¡Qué pena que no se puede ver en el teléfono cómo es realmente la Luna hoy. ¡Está inmensa!, Luna Llena, preciosa. Allá va Mazzei, siempre al frente. Ok, estamos caminando por aquí, por las 17 hectáreas, medio tenebroso, ¿no?, ¡Ay, Mazzei! ¡Esperame, bombón!. Es que tengo miedo que venga el lobizón, no me gustaría ver un lagarto, porque acá hay muchos lagartos. ¡Miren la Luna, allá atrás está”, exclamó divertida.

Seguir leyendo: