Antonio Gasalla recibió en mano el Martín Fierro en homenaje a su trayectoria

Antonio Gasalla recibio de Marcelo Polino el Martin Fierro en su homenaje

Desde hace un tiempo, la salud de Antonio Gasalla preocupa a todo el mundo del espectáculo. Según reveló su amigo Marcelo Polino, el capocómico está teniendo unos problemas cognitivos desde ya dos años y que se van profundizando día a día. Según su versión, en el último tiempo aparecieron algunas personas que se aprovecharon de esta situación. “Está perdiendo su memoria y a veces no reconoce a ciertas personas que se le acercan, y le pidieron que firme cosas, lo manipularon”, aseguró el periodista.

En medio de esta situación, el pasado 9 de julio se le hizo un emotivo homenaje a Gasalla en la entrega de los Martín Fierro. El tributo en forma de video recopilatorio de su carrera fue presentado por el propio Polino, y quien subió a recibirlo fue Susana Giménez, en cuyo programa Gasalla recreó algunos de sus personajes más emblemáticos.

“Yo lo seguía, le hacía la segunda en todo, y ya saben todo lo que hacía. Me parece que es un actor inigualable, magistral, no va a haber otro como él. Además era un actor dramático, podía hacer cosas dramáticas”, relató la diva, en medio de una profunda emoción. “Antonio de mi corazón: no sé si estarás viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar de tu vida nunca más. Te quiero”, cerró Giménez, ante el aplauso y las lágrimas de todos los presentes en el salón del Hotel Hilton.

Así fue el homenaje a Antonio Gasalla en los Martin Fierro (Telefe)

Días después, Polino habló con Socios del espectáculo y manifestó su emoción porque su amigo había visto el homenaje que le había preparado APTRA. “Me escribió el sobrino de Antonio, que habían estado juntos hoy a la tarde, y me contó que le había mostrado el video del Martín Fierro en la parte en la que yo le hago la entrega a Susana. Y nos reconoció. Lo quiso ver una vez más, así que me recontra emocioné”, contó el periodista, y subrayó que el cómico permanece en una clínica de rehabilitación y desde allí vio el homenaje.

Y en las últimas horas, la estatuilla del gaucho llegó a las manos que más lo merecían: las del propio Antonio. Otra vez fue Polino quien lo comunicó en sus redes. “Antonio ya tiene su Martín Fierro”, escribió Marcelo junto al emojie de un corazón. De fondo, la imagen de Gasalla en el lugar donde se encuentra internado, en silla de ruedas, con una media sonrisa y levantando el pulgar en señal de agradecimiento.

La foto de Polino y Gasalla con el Martín Fierro

En A la tarde (América) profundizaron en esta situación y quien tomó la palabra fue Luis Ventura, el presidente de APTRA, quien contó que la idea era que la entrega participara también Susana Giménez, pero que por un compromiso impostergable no pudo asistir: “No sé si tomó conciencia de lo que estaba recibiendo, si lo emocionó, pero el que lo emociona cada vez que lo visita es Polino, que es su amigo, su confidente y también su tutor”, señaló su colega. Unas palabras compartidas por la conductora Karina Mazzocco y el resto del panel, que sintieron que se había cerrado el círculo iniciado aquel 9 de julio en la entrega de un premio que ya descansa en buenas manos.

