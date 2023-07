Gonzalo Heredia se quebró al hablar de sus hijos: "Ser papá de Eloy y Alfonsina me completa como ser humano" (Video: Noche al dente, América)

Gonzalo Heredia arribó al estudio de Noche al Dente, en América, con un saludo muy especial para Fer Dente. Apenas entró, se abrazaron con el conductor y luego interpretaron una escena de novela. Entre risas, se dieron un pico frente a las cámaras. “¿Qué sabor tiene el beso?”, preguntó el actor a lo que el presentador respondió en tono de broma: “Tampoco fuimos Solita y Arnaldo André”.

“Estoy muy contento porque estoy haciendo la primera obra que escribí, para mí es algo nuevo, es un texto propio que le puse el cuerpo en el escritorio y ahora en el escenario. Es algo que se dio y sucedió”, contó el actor sobre su presente profesional en la obra teatral que presentará en los próximos días en el Multiteatro de la calle Corrientes, Cómo provocar un incendio.

Uno de los requisitos del actor para asistir al ciclo de América fue que no lo hicieran cantar. “Ni en pedo canto”, contó Dente que le dijo antes de aceptar. Así que el actor se subió al escenario pero solo para acompañar al conductor mientras este interpretaba un tema de Valientes, la telenovela en la que Heredia tuvo su primer protagónico. Volver, el popular tema de Ricardo Montaner, que fue la cortina de la tira en la que actuó Gonzalo Heredia en el 2009.

“Tuve oficios varios”, destacó el marido de Brenda Gandini, y entre ellos contó cómo fue el momento en el que lo llamaron para leer poesías desnudo para un cumpleaños. “Mi representante, que fue el que recibió la llamada, me dijo: ‘te hicieron esta propuesta, un señor que cumple años quiere saber cuánto cobrás por ir a leer poesía al living de su casa desnudo. Él no te va a hacer nada, durante una hora, como una presencia”, reveló ante uno de los sucesos más extraños de su vida.

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini con Alfonsina y Eloy, contó cómo es ser papá (Instagram)

A la hora de confesar si alguna vez lo habían agarrado in fraganti, Heredia confesó que sí. “Muchas veces, pasa que soy muy culposo también y eso cuando estás por mandarte una cagada te juega muy en contra. Convivir con eso es difícil y si te enganchan es la muerte”, reveló.

“¿Y cómo venimos de memoria?”, le preguntó el conductor mientras sacaba un manojo de fotos suyas en diferentes etapas de su vida. “Soy más de memoria fotográfica”, respondió. Y así, Dente le fue mostrando cada imagen con el título de una novela en la que había participado y el actor tenía que recordar el nombre de su personaje. De ese modo, poco a poco, fue contando sobre cada interpretación que realizó. “Valientes lo viví como una inconsciencia, no sabía que le pertenecía a la gente con todo lo bueno y todo lo malo. Con la ira y con el amor. Al principio me costó un poco entender el juego, y plasmarlo con los valores que yo traía. Con Mariano Martínez hicimos buen equipo. El secreto de Valientes era que cada uno supo bien dónde poner su ego. Tuvimos una charla los tres el primer día en el camarín con Arnaldo Andre´que lo volvimos loco pobre. Cada uno supo dónde ponerse y ninguno intentó meter un codazo y pasó algo de fraternidad increíble”, contó sobre su labor en la telenovela que lo llevó a la fama.

Más adelante, Dente quiso saber cómo es su relación con Adrián Suar, porque Gonzalo trabajó en muchas producciones de Polka. “Adrián es una persona que quiero mucho, es muy honesto, muy sincero. Es un tipo que es muy concreto cuando te habla, en las buenas y en las malas. En ciertos momentos con algunos proyectos nos ha ido mal, como el año pasado, y cuando nos tuvo que correr de horario fue muy honesto, lo habló y listo”.

Al momento de elegir las canciones más importantes de su vida, el marido de Brenda Gandini destacó en primer lugar Sin documentos de Los Rodríguez. “Lo escucho a Calamaro y me viene la escena de la primera vez que yo chapé en mi vida, con lengua”, comenzó. Enseguida agregó más datos: “Tenía 12 años, estábamos en un asalto en la casa de un amigo bailando lento y en un momento había una chica que me gustaba, ya se sabía lo que iba a pasar, estaba planeado que ella y yo bailáramos. Y empezó a sonar este tema de Los Rodríguez y ella muy decidida me dio un beso. Primero con la boca cerrada, y en un momento mete su lengua adentro de mi boca y a mí me dio una arcada que casi le vomito encima. Así fue mi primer beso”, cerró la divertida anécdota infantil.

Gonzalo y Eloy Heredia, su hijo mayor (Instagram)

Más adelante, eligió Experience, un tema de Ludovico Einudi. “Esa canción sonaba cuando íbamos al hospital para que naciera Alfonsina”, dijo emocionado. Acto seguido, se quebró al explicar de qué se trata para él ser padre de Eloy y Alfonsina, los nenes que tiene con Brenda. “Ser papá es raro, es un poco movilizante, no poco en realidad, es mucho pero sobre todo es movilizante con uno mismo porque te completa como ser humano”, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Y agregó: “Con todos los hijos se viven experiencias muy diferentes porque te traen muchas respuestas pero también muchas preguntas. Vienen a preguntarme más cosas de las que me imaginaba. Y hay muchas veces que los quiero matar también, pero los descubro y trato de ser mejor persona todos los días”, cerró profundamente conmovido.

