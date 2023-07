Alejandro Fantino le contestó a Pamela David: “Siempre fui muy respetuoso del trabajo de los demás”

Alejandro Fantino le contestó a Pamela David tras sus dichos que no la dejaba hablar en Animales Sueltos (Video: LAM, América)

En el programa Desayuno Americano, que conduce Pamela David, por América, el viernes pasado se generó una pelea poco imaginada. Mientras estaban realizando una nota con el hermano de Williams Alexander Tapón, el joven que agrediera brutalmente a un árbitro al pegarle una patada en la cabeza, Luisa Albinoni tuvo un fuerte cruce con Pablo Vilouta. “¡No me dejás hablar, carajo!”, le gritó la actriz en tono imperativo al periodista. Después de ese intercambio, Pamela confesó que ese hecho le había hecho recordar a lo que ella había vivido cuando trabajaba en Animales Sueltos, con Alejandro Fantino. En ese momento, la conductora reveló: “Alejandro me hacía callar por varios días”.

Ante estas declaraciones, el conductor le respondió en LAM (América) a su excompañera, en una nota grabada en la calle mientras ella estaba invitada al piso del estudio. “Es el no tema en realidad, porque nos mensajeamos con Pame y en ningún momento me tomaría nada mal de parte de ella porque tenemos una relación de hace mucho tiempo”, comenzó aclarando el periodista.

Enseguida, continuó: “Además, Pame conduce y uno sabe como conductor que a veces por una cuestión de que estás laburando coralmente, tenés a cinco o seis personas a tu alrededor, tenés tres invitados, ves que un invitado habló poco, entonces te sentís mal y querés hacerlo hablar, tenés el manejo de la cámara cuando te enfocan y decís: ´Che, pará´. Entonces, si a veces se te escapa eso, es natural que pase conduciendo coralmente. Pero bueno, jamás lo tomaría a mal. Lo entendí, porque además ella lo contó en un contexto del programa. Y también pienso que muchas veces a los que hacemos televisión en vivo nos pueden sacar una frase fuera de contexto. O a una frase se le puede dar cierto punch para que quede: ‘Uy, mirá lo que dijo’. Pero tu intención interna no tenía nada que ver con eso. Yo no quiero dedicarle tiempo a un no tema, siempre estoy dispuesto para dar notas pero es algo que no tendría nada para decir”.

Pamela David en "Animales Sueltos" junto a Alejandro Fantino (Archivo)

Más adelante, continuó con su explicación sobre la cuestión. “Odio la palabra panelista porque considero que los que están sentados alrededor del conductor, o si están haciendo una mesa coral no son panelistas, son periodistas. Hay mucha gente que los llama panelistas, como a Yanina Latorre, Marcela Feudale o Nazarena Vélez, no son panelistas, hace mil años que están en el medio, son periodistas”.

“Yo soy un conductor en todo sentido, no solo de televisión. Debo ser de los pocos que en el sistema televisivo ha preferido perder, muchas veces he preferido morir a nivel rating pero no cortar la carrera o el laburo de alguien. A veces no he podido porque no dependía de mí, porque no era el dueño del programa, pero soy muy respetuoso del laburo de la gente. Tengo 30 años de carrera, debuté en el ‘93, siempre manejé equipo, relatando fútbol, después en Mar de Fondo, Animales Sueltos, miles de cosas y puede ser que alguien se haya sentido ofendido o mal con mi forma de conducir, pero trato de ser súper respetuoso porque quiero que lo sean conmigo, y considero que hay una cuestión de giro en esto”, dijo dando por finalizado el tema.

Un rato antes, en una entrevista con Ángel De Brito, Pamela había dejado en claro que se equivocó al referirse a su trabajo junto al conductor. “Hice un trabajo conmigo misma, lo llamé a Fantino y le dije: ´Me hago cargo, dije esta boludez y la verdad es que no sé, la cagué´. Él me mandó como 150 audios que no me di cuenta porque hoy los terminé de escuchar, todos con buena onda, con miles de ideas para producir y me dijo: ‘Olvidate, no le dediques un segundo’. Así que Ale, perdón, no te hice caso porque yo necesito aclarar y decir: ‘Bueno, sí, me equivoqué, estuve mal’, reflexionó.

