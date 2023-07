Polémica en las redes: Juana Repetto inició una campaña para prohibir las calesitas, luego de un accidente de su hijo

Juana Repetto se quejó de las calesitas y generó revuelo

Juana Repetto es bastante activa en sus redes sociales y suele contar diversas vivencias que tiene con la maternidad. En esta oportunidad, la influencer aseguró que su hijo mayor Toribio sufrió un corte en la cara tras subirse a una calesita y cuestionó la seguridad de este popular juego infantil.

“Se bajó Beli (su hijo menor), los niños que quedaron (sin supervisión de sus mapadres y/o adultos a cargo) empezaron a ir a mil por hora y así terminó el asunto”, explicó la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech al publicar una foto de su primogénito con una herida en el rostro.

Además, aclaró que tras desinfectar el corte y ponerle hielo, el niño se recuperó rápidamente y siguió jugando. “Me dio mucha bronca, porque les pedí más de tres veces que fueran más suave, porque los más pequeños corren alrededor y porque ellos mismos, ahí adentro, se pueden golpear y no les importó”, manifestó furiosa sobre el susto que tuvo.

“Debería haber un adulto a cargo que pudiera ocuparse de que dejaran de hacerlo o, en tal caso, pedirles que bajaran. Y sugerencia para el lugar: poner a alguien ahí afuera para evitar esto o cosas mucho peores que podrían haber pasado”, cerró la mediática.

Juana Repetto se quejó de las calesitas y generó revuelo

Luego de quejarse de la inseguridad de las calesitas, Juana decidió abrir un debate entre sus seguidores y les consultó si habían vivido alguna experiencia similar. “Campaña para prohibir las calesitas, ¿quién se suma?”, preguntó en una historia de Instagram. “Somos muchas las que odiamos y creemos que son peligrosísimas”, agregó.

Su historia se viralizó y hubo revuelo de voces encontradas: algunas madres le contaron sus malas experiencias mientras que otras la criticaron. Por ejemplo, una usuaria opinó: “Juana Repetto haciendo campaña en contra de las calesitas, porque su nene se cayó, porque iban rápido y dice que debería haber habido un adulto que controle eso. Menos mal que no sos la mamá adulta de un nene porque quizá eras vos la responsable, Juani...ah, no, pará”.

Juana Repetto se defendió de las críticas

Al enterarse de las críticas, Repetto salió a defenderse en Twitter: “Primero sos muy mal educada. Segundo, yo estaba ahí cuidando a mis hijos, no así los adultos a cargo de los demás niños que no quisieron frenar la calesita a pesar de que se los pedí varias veces. No puede haber niños jugando SOLOS, hay que supervisarlos por ellos y por los demás”.

Un día más tarde, grabó un video para ratificar su postura respecto al uso de estos juegos infantiles: “Buen día, feliz domingo. Escúchenme una cosa, con respecto a lo de las calesitas de las plazas es que son peligrosas en serio. Muchos de ustedes me han escrito contando experiencias graves, jodidas, es más lo invito a depositar acá su experiencia con esas calesitas de porquería”.

“Yo no me puedo ocupar de criar a niños que no son míos ni que los mapadres estén ocupándose de que sus niños en su juego no pongan en riesgo la integridad física de los niños con los que están compartiendo el espacio. Básicamente hay que enseñarles a los niños y a los mapadres, bueno, yo no me puedo ocupar de eso. Igual, les quiero decir que no era literal lo de prohibir lo de las calesitas, era una forma de decir: ‘¿Quién está conmigo en que son un peligro y las detestan como yo?’”, aclaró Juana respecto de su cuestionamiento contra estos juegos infantiles.

El posteo de Juana Repetto

