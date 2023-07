Las fotos del cumpleaños de Stefi Roitman en Miami: pizzas, karaoke y mucho color

Stefi Roitman celebró su cumpleaños con sus seres queridos (Foto: Instagram)

Stefi Roitman cumplió 29 años y lo festejó en Miami junto a su esposo, Ricky Montaner, sus amigos y seres queridos. En sus redes sociales, la popular actriz compartió con sus cientos seguidores algunas imágenes de la celebración que incluyó karaoke, unas ricas pizzas y muchos tragos.

“Gracias infinitas por la vida de quienes amo y la mía, porque puedo celebrarla con salud y amor incondicional, con personas que me acompañan de cerca y de lejos y me guían, me hacen crecer. No quería ir a dormirme sin subir algo”, escribió la influencer muy emocionada en su cuenta oficial de Instagram.

“¡¡¡Y agradecerles muchísimo por tantos mensajes!!! Me emocioné mucho hoy porque sentí mucho cariño y pude leer y escuchar palabras que me han llenado el corazón. Los amo y las amo. Y mañana esto continúa. y pasado mañana también y el viernes también. Un nuevo año para darlo todo como a mi más me gusta. Y así será siempre”, cerró Stefi junto con imágenes en las que se la podía ver a junto a sus padres, su marido, sus amigas, Lele Pons, Guaynaa, Evaluna y Camilo.

El menú consistió en variedad de pizzas

Además de compartir las fotos de su cumpleaños, Stefi celebró con Ricky el lanzamiento del nuevo tema “EX”, tema del álbum Desgenerados Mixtape, que el cantante grabó con su colega, La Joaqui y su hermano, Mau Montaner.

“Dame un beso pa’ olvidarme de mi ex, que esto es nuevo, pero es mucho más que sex. Porque algo tiene tu boquita, que su recuerdo me lo quita”, se escucha en el estribillo de la canción en la que también dice: “Lo que no vio mi ex, sé que tú lo ves”; y “No creía en el amor, pero ahora creo otra vez”.

Por su parte, Ricky se refirió al nuevo álbum a través de sus Historias de Instagram. “Son canciones muy especiales para nosotros, que hicimos con gente que admiramos demasiado. Gente y colaboraciones con la que hemos soñado toda la vida y gracias a Dios están aquí”, señaló el talentoso artista.

“Una serie de canciones que tenemos guardadas hace rato y sin dudas son parte de la historia creativa de Mau y Ricky y un punto que nos lleva a lo próximo también”, agregó el músico sobre el disco en el que también hay colaboraciones con Khea, CNCO, entre otros.

Por otra parte, Stefi había generado revuelo en las redes cuando se hizo un rotundo cambio de look y expuso parte del proceso con una serie de fotos y videos. Junto a su estilista, Max Jara, la modelo jugó con la cámara y se mostró ella también sorprendida al dejar atrás el platinado que la caracterizaba el último tiempo para lucir un castaño en tono miel más cercano a su color natural. “No me puedes gustar masssss”, exclamó el músico, demostrando que el amor por su marido sigue intacto y abriendo la puerta a miles de reacciones en el posteo.

Ricky no fue el único del clan Montaner que se manifestó en la publicación. Su hermano Mau le dejó un “Bellaaaa”, y la pareja de este, Sara Escobar también la elogió. “¡¡Mami!! Hermosa, Uff”, escribió en mayúsculas, para enfatizar sus palabras. “La mas bella de la tierra”, apuntó Chantal Roitman, su hermana. Oriana Sabatini, Yoyi Francella y Santiago Artemis fueron otros famosos que aprobaron el nuevo aspecto de la modelo, que continúa proyectando su carrera en el exterior.

