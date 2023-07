Las fotos de los famosos en la avant premiere de la película Oppenheimer

Carla Peterson y Griselda Siciliani en la avant premier de Oppenheimer (RS Fotos)

Este martes por la noche, muchas celebridades estuvieron invitadas al estreno de la película Oppenheimer que se realizó en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). El filme del prestigioso director Christopher Nolan protagonizado por Cillian Murphy llega a los cines comerciales este jueves 20 de julio.

Carla Peterson, Griselda Sciliani, Diego Peretti, Emmanuel Hourvilleur, Damián De Santo, Gabriel Corrado, Narda Lepes, Luca Martin, Claudia Piñeiro, Fabián Medina Flores, Catarina Spinetta y Flor Torrente, entre otros, disfrutaron de este thriller épico que sumerge al público en la vibrante paradoja de un hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo.

Damián De Santo

El filme cuenta la historia de Julius Robert Oppenheimer, el físico teórico de Nueva York que se convirtió en hombre clave durante el Proyecto Manhattan en la Segunda Guerra Mundial, destinado a crear las primeras bombas nucleares.

El actor Cillian Murphy interpreta a Oppenheimer, y la actriz ganadora del Globo de Oro Emily Blunt se pone en la piel de su esposa, la bióloga y botanista Kitty Oppenheimer. El actor ganador del Oscar Matt Damon actúa como Leslie Groves, el director del Proyecto Manhattan; y el actor nominado al Oscar Robert Downey, JR. es Lewis Strauss, un comisionado fundador de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos.

Mientras que la actriz Florence Pugh interpreta a la psiquiatra Jean Tatlock; Josh Harnett es el pionero científico nuclear estadounidense Ernest Lawrence; el ganador del Oscar Casey Affleck es Boris Pash, jefe de contrainteligencia del Ejército en el Presidio de San Francisco; el ganador del Óscar Rami Malek hace el papel del físico experimental David Hill; y el cineasta y actor ganador del Oscar Kenneth Branagh interpreta a Niels Bohr, el físico galardonado con el premio Nobel.

Emmanuel Hourvilleur

Durante la promoción del filme, Matt Damon dejó en claro que no se hubiera perdido la oportunidad de colaborar en esta producción, pues previo a unirse al elenco había considerado seriamente el descansar de la actuación por unos años.

Así lo confesó durante una entrevista con Entertainment Weekly, donde también compartió que comenzó a ir a terapia de pareja para mejorar su relación con su esposa, la argentina Luciana Barroso. Durante la terapia, había acordado con ella el descansar del trabajo por un tiempo siempre y cuando Christopher Nolan no llegara a ofrecerle un papel. Para mala suerte de Barroso, eso fue exactamente lo que pasó.

“Esto va a sonar inventado, pero en realidad es verdad. Había negociado ampliamente con mi mujer que me iba a tomar un tiempo libre. Había estado en Interstellar, y luego Chris me congeló para un par de películas, así que no estaba en la rotación, pero en realidad negocié en terapia de pareja -esto es una historia real- la única salvedad de que me tomara un tiempo libre era si Chris Nolan llamaba. Y eso sin saber si estaba trabajando en algo o no, porque nunca te lo dice. Te llama sin avisar”, explicó el actor.

“Ella (Luciana) sólo dijo: ‘Ya estamos aquí’ (...) Me enorgullezco, en gran parte gracias a ella, de ser un actor profesional y lo que significa ser un actor profesional es que vas y haces la jornada de 15 horas y lo das absolutamente todo, incluso en lo que sabes que va a ser un esfuerzo perdedor. Y si puedes hacerlo con la mejor actitud posible, entonces eres un profesional, y ella me ayudó mucho con eso”, cerró Damon.

Catarina Spinetta

Claudia Piñeiro

Fabián Medina Flores

Luca Martin

Diego Peretti

Narda Lepes

Diego Iglesias y su pareja

Gabriel Corrado y su esposa, Constanza Feraud (RS Fotos)

