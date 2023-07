La hija de Tatiana Schapiro sufrió un accidente y debió ser internada: “Ambulancia, sangre, susto...”

La hija de Tatiana Schapiro sufrió un fuerte accidente y debió ser internada

En las últimas horas, Tatiana Schapiro compartió en su cuenta de Instagram una secuencia de imágenes de Malena, su hija mayor, desde la cama de un hospital. La niña practica equitación y sufrió un fuerte accidente durante un entrenamiento luego de caerse con dureza de uno de los caballos.

“Esta pibita, además de ser el amor de mi vida, es re valiente”, comenzó contando la periodista en la primera de una serie de historias de Instagram. “Resulta que se cayó saltando a caballo y yo estaba lejos. Ambulancia, sangre, susto, estudios, internación, más susto, para ella y para todos. Hoy comprobé una vez más la importancia de la tribu: amigas, hermanos, hermanas, abuela Ale que nos cuida a todos siempre, su papá. Todos la cuidaron y rodearon de amor y me bancaron a mí a la distancia para que no enloqueciera. Criar no es nunca una tarea individual”, agregó a continuación.

“Ella ama a los caballos desde siempre, las caídas son feas pero son cosas que pueden pasar. Gracias Fede Demichelis y Escuela Argentina de Equitación por cuidarla y estar siempre a disposición”, cerró la panelista y generó cierta preocupación en sus seguidores.

“Casi me infarto, me fui de viaje y Male voló del caballo. Se dio un palo heavy”, contó Schapiro en diálogo con Teleshow. Y agregó: “Zafo de que la operen”. Luego la periodista resaltó el susto que sintió dado que no se encontraba en Buenos Aires en el momento en que su hija se accidentó. “La cagada fue que yo justo había viajado por el fin de semana y quedó internada, casi me infarto”, caracterizó.

“Ahora está mejor, esperando el alta, internada pero ya fuera de peligro. Tenía una hemorragia que por suerte se controló”, aclaró después sobre el estado actual de su hija. “Ella una genia, la más valiente del mundo”, cerró Schapiro.

Tatiana Schapiro (Gustavo Gavotti)

En septiembre de 2021, Schapiro fue mamá por segunda vez, junto a su pareja, Gabriel Gandolfo. La panelista de Todas las tardes, el ciclo que conduce Maju Lozano en la pantalla de El Nueve, cursaba la semana 39 de embarazo y día tras día expresaba su ansiedad por conocer al nuevo integrante de la familia ensamblada, a través de sus redes sociales. En diálogo con este medio reveló el nombre que eligieron para el bebé: “Nos decidimos a último momento y se llama Joaquín”.

La periodista contó que disfrutó cada etapa de la dulce espera y se sintió con energía en todo momento, incluso en la recta final. De hecho, apenas un día antes de dar a luz, condujo un programa del ciclo Quedate, junto a su compañero Luis Bremer. El pequeño nació por cesárea el lunes 20 de septiembre de 2021 a las 17.49 en el Sanatorio Los Arcos, y pesó 4,355 kilogramos. Malena, de once años, es fruto de una relación anterior, mientras que su pareja también es padre de dos hijos, Lara y Sebastián, de 12 y 16 años respectivamente.

A la hora de explicar el simbolismo detrás del nombre que eligieron para su primer hijo juntos, la periodista reveló que se trata de un homenaje a un reconocido cantautor español: “El papá es fanático de Joaquín Sabina”. Meses antes del nacimiento, Schapiro había contado que cuando supieron el sexo del bebé cada uno propuso algunos nombres, pero no había manera de llegar a un acuerdo. “Si era nena lo teníamos más claro, pero hubo una lucha en casa”, reconoció. Además contó que la noticia del embarazo fue inesperada: “Me enteré y me sorprendí un montón porque no estaba buscando, con mucha alegría pero fue una sorpresa porque con mi hija anterior hice dos años de tratamiento de fertilidad y con este, nada, así que fue como un sorpresón”.

