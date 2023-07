Soledad Silveyra habló del accidente de auto que tuvo en Tandil: “Mi pie quedó atascado debajo de una piedra”

Soledad Silveyra hablo del accidente que tuvo con un auto en Tandil: "Mi pie quedo atascado debajo de una piedra".

Soledad Silveyra es una de las actrices más reconocidas del país y en su larga trayectoria artística ha transitado diferentes roles en su profesión. De actriz a conductora de Gran Hermano, e incluso a jurado en Showmatch, Solita siempre se destaca y deja su impronta.

Durante la noche de este jueves, estuvo invitada al estudio de Noche al Dente, por América y junto a Fer Dente repasó varios momentos de su vida, entre risas y también con instantes más emotivos. Por estos días, la actriz se encuentra haciendo una obra de teatro en el Paseo La Plaza, Pasta de estrellas, y en las últimas semanas tuvo que realizar las funciones en silla de ruedas.

En este contexto, Solita contó el accidente que tuvo en Tandil que la obligó a estar con una bota de yeso en su pie derecho. “Resulta que estaba en Tandil, el día de la Bandera porque nacía una sobrina nieta, Felicitas. Entonces fui al acto de la Bandera que quedaba arriba del cerro y una amiga mía para que no baje caminando desde allá arriba subió con su auto a buscarme. Ya con la puerta abierta, me senté y dejé una pierna afuera, pero ella no se dio cuenta y convencida de que yo había subido arrancó el auto. Levantó la palanca de cambio, porque era un vehículo de caja automática, y mi pie quedó atascado en una piedra tandilense”, relató con lujo de detalles.

Así explicó la razón por la que se desplaza en silla de ruedas sobre el escenario del teatro. “No voy a parar de hacer la función”, admitió con la fortaleza que la caracteriza. Acto seguido junto al conductor se pusieron a repasar canciones de películas en las que Solita participó a lo largo de su vida: Un muchacho como yo, Por ese palpitar. “Arranqué a trabajar a los 12 años, yo era una niña muy malcriada, era de San Isidro, clase media y ahora cuando las escucho a mis nietas decir la muletilla: ‘tipo que’, digo ‘basta’”, destacó.

Solita Silveyra durante la función de Pasta de estrellas (RS Fotos)

Luego, contó cómo cambió su vida de repente. “De golpe se murió el segundo marido de mi mamá y perdimos todo. Entonces a esa edad, dije ‘tengo que hacer algo’. Un día vino Zelmar Gueñol, que fue mi padrino artístico, y yo me encerraba con mi hermano en el baño a quien le llevaba 9 años y que también perdí, para esconderme. Pero un día Zelmar me escuchó y me preguntó si quería ser actriz. Hace 50 años ser actriz no era tan común. Me llevó a una prueba y la pasé, aunque yo no quería, le dije que solo quería ganar plata”, confesó sobre sus inicios en el mundo de la actuación.

“Ahí empecé a trabajar y cuando estaba en tercer año del secundario hice la película Un muchacho como yo, con Palito Ortega, a los 15 años. Siempre me acuerdo que él me regaló un ramo de rosas que no me voy a olvidar en mi vida. Ya a los 16 llegó Sandro. A mí me gustaban Los Beatles, Banana Pueyrredón, Almendra, pero no se me daba escuchar a Sandro. Venían las chicas y me decían ‘¡ay vas a besar esa boca!’ y a mí no me atraía nada, pero Sandro fue un excelente compañero, lo amé”, contó al referirse a uno de sus compañeros de film más exitoso.

Luego, Solita contó una anécdota que tuvo con el cantante. Mostrando una cicatriz atrás de su pierna derecha, recordó: “Estábamos en unos estudios que ya no existen, en Munro, y en el comedor Sandro estaba sentado lejos y yo me levanto y lo veo que está con una señora que me pareció un poco rara, muy mayor para él, pero a él le gustaban las mujeres más grandes. Entonces me agaché porque no podía creer lo que veía y de tan agachada que estaba para mirarle la cara a la señora, me fui arrastrando y me clavé un clavo que sobresalía de la pared. Me moría de dolor, me alejé unos metros y empecé a gritar. Pero logré ver a la señora, mejor no comments”, dijo entre risas.

También la primera conductora de Gran Hermano reveló cuál es el personaje artístico que dejó pasar y del que todavía hoy se arrepiente: Roxy, de Gasoleros. “Adrián Suar me propuso hacer ese personaje porque era taxista y quería jugar con que yo había hecho Rolando Rivas Taxista, pero no quise en ese momento. Le dije que había firmado un contrato con el Canal Utilísima para conducir un magazine, de todo el año. Pero el programa me lo levantaron al mes y medio y cuando Juan Leyrado y Mercedes Morán hicieron la publicidad del disco cobraron una fortuna. ¡Me quería morir!”, rememoró.

Soledad Silveyra trabajó con Palito Ortega cuando ella tenía 15 años (Archivo)

Más adelante, Solita recordó la infancia dura que le tocó atravesar y cómo logró superarla. “Me ponía a cantar canciones, yo me daba máquina y me decía a mí misma que iba a salir de eso”. Y luego recordó a su gran amiga, China Zorrilla. “China está siempre en mi corazón. Me marcó un camino. Yo me proyecto a los 80 años recorriendo las rutas argentinas”, reveló.

