Las imágenes de las vacaciones familiares de Flor de la V en San Martín de los Andes

Las vacaciones de Flor de la V con su familia

Florencia de la V hizo un paréntesis en sus compromisos laborales para disfrutar de unas vacaciones familiares en San Martín de los Andes. La conductora de Intrusos (América) está acompañada por su esposo, Pablo Goycochea y sus hijos, Isabella y Paul.

En su cuenta oficial de Instagram, Flor compartió con sus cientos de seguidores imágenes de esta escapada al sur en la que aprovecharon para descansar y desconectarse de la vida agitada que llevan en Buenos Aires. Además, esquiaron y disfrutaron de momentos inolvidables.

“Hace mucho tiempo leí una cita de Oscar Wilde que decía: ‘La gratitud es el arte de pintar una sonrisa en la cara del alma’. Hoy tengo mi alma más sonriente que nunca”, escribió la presentadora de televisión, muy emocionada por estas hermosas vacaciones con su esposo e hijos.

Isabella y Paul, los hijos de Florencia

A su regreso a Buenos Aires, Florencia arranca un nuevo horario con el clásico programa de espectáculos Intrusos. A partir del lunes 17 de julio, el ciclo se emitirá a partir de las 12:30 por la pantalla de América. Este cambio se debe a la llegada de Mariana Fabiani que arranca con una nueva temporada de DDM a partir de las 14:30.

El programa contará con un panel de profesionales integrado por Ceferino Reato, Elba Marcovecchio, Franco Torchia, Pepe Ochoa, Octavio Majul, Mariano Yezze, Andrea Taboada y Martín Candalaft. En agosto próximo se espera la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión con una nueva temporada del Bailando 2023.

Flor de la V

La semana pasada, Florencia fue noticia por entrevistar a Jey Mammon en el estudio tras la denuncia pública por presunto abuso sexual que le realizó Lucas Benvenuto, cuya causa judicial ya está prescripta. Durante su participación, el músico tuvo un fuerte enfrentamiento con los panelistas y confirmó su presencia en la gala de los Martín Fierro.

“La última vez que pisé un estudio de televisión fue cuando hice el primer programa de La Peña de Morfi del año. Pero después de esa charla que tuve con vos, entendí que tenía que trasladarse a un encuentro de esta naturaleza”, explicó el músico sobre el motivo por el que eligió asistir al programa de América y hablar con Florencia, con quien compartió una amistad durante varios años.

Las vacaciones de Flor de la V con su familia

“Como mamá me conmovió mucho ver a Lucas, es un nenito al que le pasó de todo. Y cuando surgió tu nombre nadie pudo separar tu imagen de su historia”, se anticipó Flor, pero Jey la interrumpió: “Yo estoy parado arriba de eso desde siempre: ´Con los chicos no´, ´A la víctima siempre se le cree o se lo escucha´. Yo ahí estoy parado como comunicador, pero hay una historia de vida que yo transité con una persona y si me permiten la expresión, fui cagado a piñas desde el principio y no tuve reacción. Sentí que me martillaban la cabeza y no tenía manera de salir a hablar”.

Además, contó qué hizo en todo este tiempo de ausencia en la pantalla chica: “Estuve reconstruyendo esta historia, por eso recuerdo las fechas. (A Lucas) lo conocí hace 15 años, estaría bueno que cada uno piense en dónde estaba hace 15 años. Él denuncia un no hecho de hace 17 años, porque dice que tenía 14 y yo, 32. Desde los comunicadores, a nadie se le ocurrió hacer las cuentas: para empezar, ya miente con la edad. Hay testigos, algunos cercanos al ámbito de él”.

Seguir leyendo: