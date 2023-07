Martín Fierro 2023: el emotivo homenaje por los 60 años de Polémica en el bar

Martin Fierro 2023: homenaje a Polemica en el bar

La entrega de los Premios Martín Fierro pasa por todas las emociones. La gran fiesta organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) guarda, además de los galardones para los mejores programas del año, un espacio reservado para los homenajes. Y en la ceremonia realizada en el hotel Hilton de Puerto Madero, uno de esos momentos se lo llevó un programa emblemático de la televisión.

“60 años de una de las mesas más famosas de la Argentina. La mesa de la polémica. Polémica en el bar”, anunció Santiago del Moro, conductor de la gala, en reconocimiento al ciclo creado por Gerardo Sofovich y continuado por su hijo Gustavo y que actualmente se emite por la pantalla de América.

Lo que siguió fue un collage de imágenes y emociones de algunas de las caras que engalanaron todos estos años de discusiones. Gerardo naturalmente, pero también Fidel Pintos, Juan Carlos Altavista Minguito, Jorge Porcel, Javier Portales, Rolo Puente, Juan Carlos Calabró, Guido Kaczka y algunos de sus invitados, como Diego Maradona, Moria Casán o Palito Ortega. Diferentes escenografías, pero la misma esencia. Y de fondo, la inconfundible versión de “Cafetín de Buenos Aires”, cortina musical de ayer, hoy y siempre.

Al regreso, del Moro invitó al escenario a Gustavo y a la actual conductora del ciclo, Marcelo Tinayre y luego se sumaron Samuel Chiche Gelblung, un histórico de la mesa, y Mariano Iúdica, quien la antecedió en la cabecera de la mesa.

“Gracias APTRA, a las autoridades de América, a sus profesionales, a Kuarzo, Mariano, a Chiche, a Martín Kweller. Polémica es el sueño de Gerardo y de Hugo Sofovich que este viernes pasado demostró estar mas vivo que nunca cuando unió a Argentina, Uruguay y Paraguay en una misma transmisión”, señaló un muy emocionado Gustavo Sofovich. “Me quedo sin voz. Gracias”, agregó el productor.

Histórico: Polémica en el bar se emitió en tres países en simultáneo (América)

“Polémica no solamente es un programa emblemático para la televisión argentina, sino para toda Argentina”, continuó Tinayre. “Pasó la historia con sus temas, sus personajes y me siento honrada que me hayan invitado y habla del modernismo de los productores y de este queridísimo amigo de incorporar a las mujeres y a todos los temas y los vuelvo loco”, bromeó la actual conductora del ciclo.

También conmovido, Chiche Gelblung aprovechó para recordar a quienes pasaron por el programa en los últimos 60 años. “Quiero rendir homenaje a todos quienes fueron ocupantes de esas sillas emblemáticas que son la historia del mundo del espectáculo. Y un recuerdo para Mauro (Viale) que recién se fue”, señaló el periodista.

En tanto, Iúdica tuvo palabras elogiosas para Santiago del Moro y la producción de Telefe por la fiesta y enfocó en las dos grandes divas de la televisión argentina. “Como siempre Susana, Mirtha, es un placer tenerlas en primer plano”, expresó. Y cerró con el padre de la criatura: “Esto es un honor y un homenaje a unos de los pilares de la televisión de aire en argentina que es Gerardo Sofovich”.

