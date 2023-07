Peligra la participación de Alfa en el Bailando 2023: “Estoy con un dolor”

Alfa contó por qué se bajaría del Bailando (video: LAM, América)

Fue una de las figuras por las que más pelea dio Marcelo Tinelli. Es que, por problemas contractuales, tuvo que hacer muchas negociaciones con la productora Kuarzo hasta lograr sumarlo a sus filas. Sin embargo, a un mes y medio del comienzo del Bailando 2023, que según el conductor de ShowMatch estaría debutando el 22 de agosto por la pantalla de América, Walter Alfa Santiago confirmó las versiones que indicaban que podría llegar a bajarse del certamen.

“Lo que pasa es que ando con un dolor en la rodilla izquierda que está complicado, así que estoy viendo. Lo estoy retrasando por eso nada más. Fui al médico y tuve que parar con el gimnasio. Es la misma pierna que me jodí cuando estaba en la casa y que me jodí esquiando hace años”, dijo el ex Gran Hermano y actual panelista de Polémica en el Bar en diálogo con Alejandro Castelo para LAM.

Y explicó que el doctor le indicó que tenía que esperar hasta que termine de hacerse los estudios correspondientes para confirmar su participación en el certamen de baile. “Ojalá salga todo bien así puedo empezar, por lo menos, a ensayar”, señaló el hombre dejando abierta la posibilidad de que el panorama mejore en los próximos días. Cabe recordar que en enero, haciendo bromas unto a Camila Lattanzio y Romina Uhrig, Alfa había sufrido un fuerte golpe en el borde de la pileta y había preocupado a sus seguidores al quedar rengueando.

Alfa forma parte de la mesa de Polémica en el Bar

Hace unos días, el sexagenario protagonizó un divertido momento en el programa conducido por Marcela Tinayre, cuando el humorista Claudio Rico decidió imitarlo. En el instante en que Gabriel Schultz y el economista Damián Di Pace expresaban cada uno su punto de vista respecto del presente de los alquileres en el país y la forma de solucionar el problema de varias familias, comenzó a sonar el tema “De nada sirve”, interpretado por Moris. El cásico de los ‘70 que volviera en el tiempo gracias a Alfa y su interpretación dentro del reality de Telefe, fue el puntapié para que el humorista irrumpiera en el lugar.

Remera básica blanca, campera de cuero, anteojos de sol y un pañuelo en la cabeza, imitando el look del exparticipante del reality: así entró en el estudio provocando la sorpresa de los presentes, a paso acelerado, a tal punto que llegó a caer al suelo, para después simular que en realidad la caída estaba prevista y comenzar a realizar flexiones de brazos. Tentada de risa y sin poder emitir palabras se encontraba en ese instante la conductora.

Alfa y el imitador Claudio Rico

Tras pedir un brindis por el Día del boludo aduciendo que “lo somos todos”, y luego de que Walter lo cruzara asegurando que “el boludo sos vos”, el recién llegado se presentó: “Él es Alfa Walter y yo soy Alfa Roberto, soy Alfa Beto”. Tras ello, Walter aclararía que nunca lo vio en Pepino, la casa de hamburguesas de San Isidro de la que es habitué, para que el recién llegado explicara que en realidad él va a Berenjena: “Que es más o menos lo mismo”.

Luego de que el exhermanito se parara y se pusieran al lado del otro, no faltó quien dijera que parecían Arnold Schwarzenegger y Danny De Vito, recordando el filme Gemelos. Así, llegó el momento de más imitaciones, y Rico desafió a Alfa para que despliegue sus dotes de imitador, a lo que este último no se achicó y así pasaron las voces de Julio Bárbaro y hasta de Juan Domingo Perón.

“Es el marido de Adriana Aguirre, es Ricardo García”, se lo escuchó decir a Flavio Mendoza respecto de la capacidad de imitación de voces de Alfa, lo que provocó una carcajada por parte de Chiche Gelblung que miraba atónito la situación. Luego de aclarar que se iría a preparar un café con una receta que le dejó su exnovia Jennifer Aniston, Alfa Beto se dispuso a prepararle un té a la conductora del ciclo.

