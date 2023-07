Rod Stewart vuelve a la Argentina con todos sus éxitos: cómo comprar las entradas

Rod Stewart vuelve a cantar en Argentina

Rod Stewart anunció su vuelta a la Argentina y dará un show en Buenos Aires el próximo miércoles 4 de octubre en el Estadio GEBA. Se trata de uno de los artistas más aclamados de la historia de la música rock y esta vez traerá nuevamente al país sus más grandes éxitos, los cuales lo han posicionado como uno de los mejores y más aclamados cantantes del mundo.

Los tickets para este esperado show por los fans argentinos ya están a la venta por Ticketflash. Y los precios son $ 56.000 para el VIP 1; $ 53.000 para el VIP 2; la platea general numerada saldrá $ 46.500 y las entradas para el campo, $ 22.000. A cada una de estas entradas hay que agregarle el service charge, que es de un 15%. La vuelta de Stewart a la Argentina es una producción de Foggia.

Con una escenografía alucinante y una lista de grandes éxitos como “Every Picture Tells a Story”, “Da Ya Think I’m Sexy”, “Mandolin Wind”, “You Wear It Well”, “Tonight’s the Night”, “Young Turks”, “Forever Young”, “Hot Legs”, “Infatuation”, “Rhythm Of My Heart” Sailing”, “The First Cut is the Deepest”, la indeleble “Maggie May”, y muchas otras más, Rod se encuentra en una gira mundial que lo volverá a traer a esta parte del mundo.

Rod Stewart (Denise Truscello)

Stewart es uno de los artistas con mayores ventas en la historia de la música con un estimado de 250 millones de discos y sencillos vendidos en todo el mundo. Su voz característica, su composición narrativa, su estilo innovador y sus apasionadas presentaciones en vivo, trascienden todos los géneros de la música popular, desde rock, folk, soul, R&B, new wave e incluso el Great American Song Book; convirtiéndolo en una de las pocas estrellas en disfrutar de álbumes que encabezan las listas de éxitos a lo largo de cada una de sus cinco décadas de carrera.

Rod actuó para millones de fanáticos en los siete continentes, incluso ostentó el récord del concierto gratuito más grande de la historia, para un estimado de 4,2 millones en Río de Janeiro en la víspera de Año Nuevo en 1996. Ha ganado innumerables de los premios más importantes de la industria, entre ellos dos inducciones al Salón de la Fama del Rock and Roll, el Premio Fundadores de ASCAP por composición de canciones, el autor más vendido del New York Times, el Grammy Living Legend. Y en 2016 se convirtió oficialmente en Sir Rod Stewart después de ser nombrado caballero en el Palacio de Buckingham por sus servicios a la música y también por su caridad.

Es importante recordar que la primera vez que este músico se presentó en nuestro país fue en 1989 en un show realizado en el estadio de River. Posteriormente tuvo otro recital en el José María Minella de la ciudad de Mar del Plata. Su último show en Buenos Aires había sido en febrero de 2018, cuando se presentó en el Centro Costa Salguero. En este 2023, finalmente llegará a Buenos Aires con los más grandes éxitos de su carrera, así como sus temas más recientes y clásicos covers que arrasan en las listas mundiales.

