El divertido encuentro entre Adrián Suar, Guillermo Francella y Martín Bossi

El divertido encuentro entre Guillermo Francella, Martín Bossi y Adrián Suar (Video: Gentileza Soy Prensa)

Este fin de semana, Martín Bossi recibió la visita de Adrián Suar y Guillermo Francella en Bossi Live Comedy, la obra que protagoniza en el Teatro Astral. El productor y gerente de contenidos de ElTrece y el reconocido actor disfrutaron de la propuesta del imitador desde uno de los palcos principales de la sala y no dudaron en interactuar con la propuesta del humorista, que entre otras cosas invita al público a bailar un lento en medio de la función.

Sin embargo, lo más divertido se dio tras bambalinas, cuando los tres se juntaron en los camarines e improvisaron un divertido pase de comedia. “Te quiero agradecer que me hiciste pasar una noche extraordinaria. Hace 40 años que estoy esperando un espectáculo así. Y sos un genio”, le dijo Suar a Bossi en una charla que quedó registrada en un video. “¡Qué lindo!”, atina a exclamar Francella.

En ese momento, Adrián pregunta dejando en claro que todo era un acting promocional: “¿Vamos denuevo? ¿Lo hago denuevo?”. “No, no, no”, dicen entonces Martín. Y sigue: “Me gustó que decís sensible. La palabra sensible me gusta que entre”. “Es que yo soy muy sensible”, reconoce Suar.

“Gracias por haber venido. Pero con Guillermo queremos anunciarle a la gente que en 15 días se retiró Maxi Rodríguez y se retiró (Juan Román) Riquelme. Así que vamos a hacer en 15 días el retiro de Adrián, en la cancha de Los Andes, de la actuación. E invitamos a todos los actores a un partido a beneficio”, dijo entonces Bossi para sorpresa de Suar. “¿Me retiro?”, preguntó el protagonista de Inmaduros.

Pero el humorista continuó como si nada: “Se va a poner una estética, lipoaspiración, hilos tensores...Se va a dedicar a la parte estética de lleno”. “¿Pero qué vamos a hacer? ¿Es un partido homenaje el que me hacen? ¿Actúo solo para todos?”, preguntó Suar. “Vienen todos: el Ova Sabatini, viene gente a despedirte...Viene La Banda del Golden Rocket, Eleonora Wexler, viene (Carlos) Mellino, vienen todos los que cantaron...”, indicó Bossi. “Ahí los espero en la cancha”, agregó divertido Adrián. “Esas mil rayitas para vos”, bromeó Francella.

Adrián Suar y Guillermo Francella viendo la función de Bossi Live Comedy

Cabe señalar que, al término de la función, Bossi había presentado a sus invitados con palabras muy elogiosas. “En esta sala se encuentran dos personas que para mí son muy importantes y para ustedes también. Si hablamos de actuación, de comedia o de cualquier tipo de arte que tenga que ver con eso, en esta sala se encuentran Dios y Jesús: el señor Francella y el señor Adrián Suar”, anunció el humorista mientras el público aplaudía de pie.

Lo cierto es que, lejos de pensar en retirarse, hace unos días el Chueco contó en diálogo con Ángel de Brito para LAM que piensa seguir actuando toda su vida. Y habló de los beneficios de trabajar en la pantalla chica. “La televisión es un gueto, donde unos van entrando y otros se van yendo. Los que están van ocupando otros lugares. Y te abre la posibilidad de tener cosas que no te da ni el teatro ni otro rubro. Es un mundo de mucho glam. Te invitan a los restaurantes, para ir de lo más estúpido. Es la popularidad inmediata”, contó. Pero aseguró que le “fascina” hacer teatro y lo va a seguir haciendo mientras le “dé el cuerpo”.

