Gladys La Bomba Tucumana se sinceró entre lágrimas “Me enamoré por primera vez en mi vida pero ya no estamos juntos”

Hace un año, Gladys, la Bomba Tucumana había sorprendido cuando contó públicamente al aire de América que se había enamorado. La cantante reveló que el romance surgió en pleno verano, cuando ella se encontraba protagonizando la obra Cocodrilísima. “Lo conocí cuando estaba haciendo temporada en Carlos Paz”, precisó. Luego, dio detalles del hombre que le robó el corazón. “Se llama Luciano Ojeda, es licenciado en Higiene y Seguridad y vive en Buenos Aires”, sostuvo.

Sin embargo, en esta oportunidad, invitada al estudio de Secretos Verdaderos, el ciclo que conduce Luis Ventura por América, la intérprete de “La pollera amarilla”, contó que se había separado pero que sigue enamorada de Luciano.

“Nunca sentí esto que siento por él, pude desnudarme y decir por primera vez que me enamoré”, admitió mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Con la voz quebrada, continuó: “Nunca pensé que me iba a pasar esto, se lo atribuyo a Dios, que yo aparecí en su vida para algo y él también. Estuvimos juntos nada más que un año pero me enamoré”.

Más adelante, la cantante entabló una íntima charla junto a las panelistas del programa y el conductor. “Amo profundamente a un hombre, sé también que él me ama, pero no podemos estar juntos. Este fue un amor diferente, maduro a pesar de que él es más joven que yo. Él fue mi gran amor y va a serlo siempre”, reveló la artista.

Luego, Gladys se sorprendió de estar hablando de su expareja. “No quería hablar tanto de él. Pero no sé qué me pasa. Tengo un tatuaje con él, teníamos también una alianza. Yo tengo que tratar de entender y soltar, hay que respetar a las personas también, porque es algo que también decidió Dios. La verdad es que hay una razón por la que nos separamos, pero no quiero decirla, es muy dolorosa”, afirmó.

En cuanto a sus planes a futuro, la Bomba reconoció que tiene shows por delante pero que se siente muy triste. “Yo tengo muchísimo trabajo, pero estoy duelando algo que amé mucho y que amo y tengo la esperanza de que podamos volver a estar juntos. Depende de Dios y de él. Si dependiera de mí estaría ahí parada en cualquier lugar para volver a estar juntos”, reconoció entre lágrimas.

Cuando se recompuso, pudo contar cómo había conocido al amor de su vida. “Nos conocimos de casualidad en Carlos Paz, en enero de 2022, él había ido a verme al teatro junto a mis abogados. Pero en ese momento había como 200 chicos que estaban atrás mío, yo estaba divina, flaquita. A este chico lo vi y no sé qué pasó. Fue algo increíble, yo nunca en mi vida me imaginé que podía tatuarme junto a un hombre algo, nunca lo había hecho y eso que tengo 58 años. Pero me hice un tatuaje con él. En Carlos Paz hay un lugar que se llame El puente negro, él es licenciado en higiene y seguridad, y es la coordenada en latitud y longitud donde estuvimos abrazados sin conocernos, por dos horas. Fue algo mágico”, contó entusiasmada al repasar su historia romántica.

En febrero de 2022 Gladys la Bomba Tucumana conoció a Luciano, de quien se enamoró por primera vez en su vida (Instagram)

Luego, destacó que nunca antes había reconocido estar enamorada. “Es la primera vez en mi vida que me hice cargo de lo que siento. Él salió al aire en varios programas telefónicamente contando nuestra historia y lo mucho que nos habíamos enamorado y lo raro es que con él me enamoré y pude contarlo públicamente”, destacó.

Para finalizar, la cantante quiso agradecerle a su expareja por haber conocido el amor. “Le agradezco mucho porque me di cuenta a esta edad que nunca estuve enamorada de nadie. Del papá de mis hijos sí, mi hijo fue buscado pero nunca sentí esto por nadie. Y me encanta poder decirlo, me da cosita contarlo en la tele igual”, dijo todavía con la voz quebrada.

“Ahora sé lo que se siente cuando uno ama, eso de que te falta el aire, traspasarlo con la mirada y sentir lo mismo de parte de él. El primer día que nos conocimos estuvimos dos horas abrazados sin que pase nada más. El segundo día nos dimos un beso. Vino a buscarme al teatro y fuimos a comer con mis abogados y con él y después fuimos al puente negro, y ahí nos besamos. Creo que fue obra de Dios para que yo sintiera lo que era sentir un beso de verdad. Cuando los dos juntamos los brazos se arma la brújula de agua con nuestros tatuajes. Pero estoy tranquila, yo lo espero para siempre”, concluyó mirando a cámara para enviarle un mensaje directo a su exnovio.

