Marixa Balli fue amenazada de muerte: “Te pueden atropellar, como le pasó a tu hermano”

Marixa Balli fue amenazada de muerte

Luego de la entrevista que Romina Uhrig le dio a LAM (América) el pasado martes, un fan de la ex participante de Gran Hermano se enfureció con Marixa Balli por un comentario que la bailarina realizó y decidió enviarle una fuerte amenaza de muerte a través de las redes sociales.

“Esto no tiene como fin, para nada, victimizarnos, pero algunos recibimos amenazas de muerte”, comenzó contando Ángel de Brito este miércoles en su ciclo. “La gente está muy chiflada y, obviamente, Romina no tiene absolutamente nada que ver, de hecho va a venir próximamente como ‘angelita’ invitada. Pero Marixa recibió este mensaje, que lo vamos a hacer público, porque ya que amenazan lo vamos a mostrar”, agregó el conductor.

“Un tal Lucas Brizuela dice: ‘Si no le creés nada a Romina, tené cuidado que te pueden tené cuidado que te pueden atropellar como le pasó a tu hermano. Me caías bien y te cagaste con atacar a Romina, pelotuda’”, leyó de Brito ante el estupor de todas las panelistas, quienes en apoyo a su compañera repudiaron este mensaje que le llegó a la bailarina a través de sus mensajes directos de Instagram.

Un fanático de Romina de Gran Hermano atacó a la panelista de LAM a través de un mensaje privado de Instagram

Al poner este mensaje sobre la mesa, la panelista del ciclo hizo su correspondiente descargo, no exenta de indignación ante lo recibido. “¿Atacar? Encima con un tema tan doloroso para mi. Que pedazo de pelotudo que sos”, se defendió Marixa, furiosa con la actitud del seguidor de Romina. “Dios quiera que nunca te pasen este tipos de cosas, que te maten a una madre o un familiar y tengas que pasar por semejante tragedia”, agregó a continuación, expresando su dolor.

A continuación, el resto de las “angelitas” opinaron al respecto y siempre en defensa de su compañera agredida. Fiel a su estilo, la más vehemente fue Yanina Latorre, quien descargó toda su bronca contra el agresor de Balli. “Se llama Lucas Brizuela, vive en La Rioja y tiene dos cuentas de Instagram el maricon este”, comenzó caracterizando la mujer de Diego Latorre.

“Estaría bueno que le bajen la cuenta y que todo el mundo vaya a denunciarlo porque es un pelotudo que insulta mujeres”, cerró furiosa la mamá de Dieguito y Lola Latorre.

Romina Uhrig habló de su relación con Walter Festa: "No pongo las manos en el fuego por nadie y tampoco por mi marido"

En su comentado paso por LAM, Romina Uhrig se prestó a un mano a mano con Ángel De Brito y las panelistas, en el que se dispararon preguntas y respuestas picantes acerca de su patrimonio. Pero también se habló de la denuncia hacia su pareja, Walter Festa, oportunidad en la que la ex GH contó cómo había sido que se había separado de su marido. “Walter se quiso separar, yo la pasé recontra mal, cuando me llamaron de Gran Hermano para decirme que había quedado yo no sabía qué hacer por mis nenas. Cuando me confirman mi entrada al programa, Walter me dice ‘quedate tranquila, yo me ocupo de las nenas’. Pero él se quiso separar, estaba pasando un mal momento, no creo que haya sido por otra persona. Había hecho una mala inversión”.

Más adelante, Romina habló también del patrimonio que tenían en común. “Yo tenía un lote en Terravista, y antes de entrar a Gran Hermano, le firmé para que se lo quede él y lo vendiera. En ese momento dije: ‘no me voy a matar por él. No quiero nada’”, confesó.

También, la exhermanita reconoció que nunca vivió violencia económica, como se dijo. “Entré a Gran Hermano porque en ese momento mi situación había cambiado. Estaba sola con mis hijas y ya no tenía la misma realidad, hacía 5 meses que me había separado. Es verdad que trabajé de moza y también hice uñas”, dijo.

Seguir leyendo: