Los jurados de Masterchef tomaron una decisión que sorprendió a Silvana y Daniela

Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui

Este domingo tuvo lugar una nueva gala de eliminación en Masterchef. Y los participantes que tuvieron que luchar por mantener su lugar en el certamen de gastronomía de Telefe fueron Antonio, Daniela, Silvana, Aquiles y María Sol. Cada uno de ellos descubrió un corte de cordero que tenían debajo de la caja misteriosa que había en sus respectivas islas de trabajo. Y los jurados, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, explicaron cuál sería el desafío del día. Así las cosas, los participantes tuvieron 65 minutos para hacer un plato libre con ese ingrediente, una guarnición y una salsa.

Luego de la explicación, Donato les dio una clase práctica para que supieran de qué manera tenían que limpiar el rack de cordero antes de su preparación. Y los concursantes tomaron nota. Pero la realidad es que, lo que al chef italiano le resultaba simple, no era nada sencillo para ellos que no tenían experiencia en la materia. De todas formas, tras pasar por el mercado, todos pusieron manos a la obra.

Donato De Santis dio una clase práctica

Con el tiempo cumplido, llegó el momento de la degustación. Antonio presentó costillas de cordero en croute con salsa de frambuesa, cremoso de coliflor y papas fondant. Aquiles llevó costillas de cordero con salsa de vino tinto y papines confitados. Daniela hizo costillas de cordero en croute con tempura de cebolla de verdeo y ensalada de arroz. Silvana preparó costillas de cordero con salsa de vino blanco y puré de papas con cabutia. Finalmente, María Sol llegó con costillas de cordero en croute con salsa de arándanos y papines confitados. Y los cinco recibieron la aprobación del jurado.

Así las cosas, después de deliberar, los chefs tomaron una difícil decisión. Luego de hacer pasar al frente a todos los participantes, los chefs dejaron en claro que había sido una sorpresa que todos los platos estuvieran bien hechos. El que mejor encontraron fue el de Aquiles, que fue el primer salvado. En segundo lugar, el elegido para continuar en carrera fue Antonio. Y en tercer término, María Sol. De esta manera, la definición quedó entre Silvana y Daniela, quienes tuvieron algún detalle a mejorar en la presentación.

“La cocinera que se salva y pasa directamente a la próxima semana es...Daniela”, anunció Betular. Y la participante se fundió en un abrazo con su contrincante. “Le dije que ya estaba. Que ya lo dijeron y hasta me siento más aliviada”, reconoció Silvana en el backstage, a sabiendas de que debía dejar el programa. Sin embargo, cuando sus ojos ya se habían llenado de lágrimas, el chef volvió a tomar la palabra para comunicarle que ella también seguiría en el certamen.

Sin poder contener su congoja, la mujer expresó: “Me emociona mucho estar en este lugar”. ¿Si se imaginaba esa decisión del jurado? ”No, para nada. Estoy como en shock todavía. Me había mentalizado en que me iba, pero acá estoy”, reconoció. Y dejó en claro que su corazón estaba listo para resistir “un poco más” las alegrías y las presiones que le presenta el reality. “El jurado debe haber estado muy contento con todos los platos porque me impresiona que no se vaya nadie. Pero me pone muy contenta. Así que a seguir dando lo mejor”, dijo luego Daniela, quien también estuvo al filo de la eliminación.

