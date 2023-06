Juana Repetto recibió duras críticas por no compartir fotos con la hija de su marido y explicó el motivo

Juana Repetto contó que tiene una prohibición para publicar fotos de la hija de su marido (Video: Instagram)

“Mi bebo tiene 2. Su cumpleaños fue hermoso y lo más lindo de todo es que lo disfrutó de principio a fin. Podrán ver su cara en las fotos. No sé cuál elegir”. Juana Repetto compartió en su cuenta de Instagram imágenes del divertido festejo que organizó para el cumpleaños de su hijo menor, Belisario, fruto de su relación con su marido, Sebastián Graviotto.

En aquellas fotos, además del cumpleañero y el matrimonio, aparece Toribio, el hijo mayor de la actriz. Y sus seguidores repararon en la ausencia de la hija que Graviotto tuvo de su relación anterior. Así como tampoco aparece posteos anteriores de la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech, por ejemplo en sus recientes vacaciones a Brasil, de otros compromisos familiares, o incluso en las fotos de su casamiento.

Esto generó que muchos usuarios criticaran a Juana, suponiendo que era ella quien no tenía intenciones de tomarse fotografías con la niña o bien de compartirlas en sus redes sociales, ya que tanto Graviotto como Reina Reech, y también Norma -la mamá de él, que además es hermana de Silvia Süller- sí suelen publicar imágenes de la familia completa. Y fue la propia Juana quien hizo un video para aclarar la situación y dar su versión de los hechos.

El festejo de cumpleaños de Belisario, el hijo de Juana Repetto y Sebastián Graviotto

“Estoy leyendo los comentarios del cumpleaños de Beli. La gente no tiene paz, no te deja pasar la celebración de un niño”, fue lo primero que lamentó la actriz y continuó: “Quiero aclarar algo que ya aclaré, que es yo no tengo el poder dedición sobre un menor que no es mi hijo, del cual yo no soy su tutor. Entonces, yo no puedo decidir si subir o no una foto de un niño. En este caso, a mí no se me permite subir fotos de un menor. Claramente no lo puedo hacer”.

“¿Por qué otra gente lo puede hacer y yo no? Es una respuesta que yo no puedo dar, no tengo idea. Yo no tengo la autorización para subir todos de la familia completa, lo cual es horrible porque me pone en un lugar choto a mí. La gente piensa que yo soy una chota”, agregó.

Por su parte, se refirió a la dificultad que se le suele presentar en este tipo de eventos a la hora de tomar una fotografía sin que esté la niña presente para que ella no se sienta incómoda ni excluida. “No es grato tener que estar buscando el momento sin hacer sentir mal a nadie, sacarse la foto sin que nadie justamente se sienta excluido porque mi intención no es excluir a nadie. Al contrario, pero medio que uno se ve en la obligación por decisión de otros. Y encima después ¿quién es la chota? yo”, siguió la influencer en un video que grabó en su Instagram, red social en la que tiene más de un millón y medio de seguidores.

Otra de las fotos del cumpleaños de Belisario, el hijo de Juana Repetto y Sebastián Graviotto

También lamentó los mensajes que recibe en su perfil por parte de quienes piensan que no publicaba fotos de la niña por decisión propia. Y contó que se comunicaron con su madre y su suegra planteando esta polémica. “No tienen nada que ver. Esta situación es incómoda para todos. A nadie le gusta, pero es así. Yo lo tengo que respetar. En cuatro años lo aclaré una vez y esta es la segunda. Fin”, concluyó Juana Repetto en el video dando por finalizado el tema y sin intenciones de ahondar más al respecto.

Quienes también se expresaron sobre el cumpleaños de su nieto, pero sin hacer referencia a la polémica mencionada por Juana Repetto, fueron su madre y su suegra. “Un día de celebración y festejo cargado de amor. Gracias Jua y Seba por este bebé hermoso. Mi nieto, el más peque. Los amo”, escribió Norma Süller.

Mientras que Reina Reech destacó: “Celebramos a Beli y lo disfrutamos todos, un cumple más para llevar en el corazón”. Lo hicieron sobre la misma publicación en la que muchos seguidores criticaron a Juana antes de conocer el trasfondo de la situación.

Uno de los comentarios de una seguidora sobre la ausencia de la hija de Sebastián Graviotto, y la palabra de la madre y la suegra de Juana Repetto

Mientras la actriz publicaba el descargo en sus redes sociales, su marido tuvo un gesto público ya que posteó una imagen de las últimas vacaciones en Brasil en las que, si se guían solo por los posteos de Juana Repetto parecería que hubieran ido con Toribio y Belisario, pero Sebastián Graviotto se encargó de aclarar que había sido un viaje de la familia completa. “Los cinco”, escribió el empresario en su cuenta personal de Instagram junto a una foto de todos en la orilla del mar.

