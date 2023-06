Sabrina Rojas se reconcilió con el Tucu López: fin de semana romántico en el mar

Sabrina Rojas y el Tucu López juntos otra vez (Instagram)

Desde el 10 de abril pasado, cuando la periodista Nancy Duré dio pistas en Socios del espectáculo sobre una supuesta infidelidad del Tucu López a Sabrina Rojas y luego la propia actriz confirmara su separación de su pareja, el locutor hizo todo lo posible por volver con ella.

Al día siguiente de confirmar la ruptura, se dieron detalles del affaire que el tucumano habría mantenido con una joven santafecina llamada Damaris Cané, a quien había conocido durante el jueves de Semana Santa en la disco Zebra de Carlos Paz. Y la joven se había encargado de relatar cómo se dio el encuentro. “Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga con la que fui me dijo: ‘Es el Tucu’. Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso”, contó.

Lo cierto es que, a partir de ese momento, López empezó su operativo “reconquista”. Apenas confirmaron la separación, Sabrina y él dejaron de seguirse en las redes sociales. Y ella borró el último posteo juntos, que había sido el 14 de febrero, para el Día de los Enamorados, aunque dejó el resto de las fotos de la pareja. Pero el Tucu siguió mandando indirectas a través de sus historias de Instagram. En una de ellas, por ejemplo, mostró a su perro con cara de triste y escribió junto a un corazón: “Tamo en esa amigo”. En otra, en tanto, subió un video de un hombre golpeándose la cabeza al caer de una escalera y puso: “Así de duro te ando pensando todos los días”.

Juariu encontró coincidencias entre los posteos de Sabrina Rojas y Tucu López que confirmarían su reconciliación (Instagram)

En tanto, la exmujer de Luciano Castro optó por armar sus valijas y viajar a Puerto Rico, para disfrutar de unos días de descanso, visitar amigos y, de paso, pensar tranquila en los pasos a seguir. Desde allí, subió una serie de fotos. Y los likes del locutor evidenciaron que ambos se habían vuelto a seguir en las redes, con lo cual muchos especularon con una posible reconciliación. Sin embargo, en ese momento Sabrina continuó firme con su decisión. Al regresar de su viaje a Argentina, cuando fue interceptada por los periodistas en el aeropuerto, su respuesta fue contundente: “No lo pienso perdonar. Hizo mucho daño. Más allá de que volvimos a hablar, hoy no me siento bien”.

Sin embargo, un nuevo capítulo se escribió para esta historia de amor y, lejos de cerrarse, desde hace un mes comenzaron a mostrarse juntos. Primero fue en un acto escolar de Fausto, el hijo que la modelo tuvo con Luciano Castro, y hace pocos días en el cumpleaños de Lalo Mir. Junto al cumpleañero y varios amigos, posaron juntos para una foto que subió el locutor a sus redes sociales.

Sabrina Rojas y Tucu López se habían mostrado juntos en un acto escolar (Instagram)

En ese contexto comenzaron nuevamente a correr los rumores de un acercamiento de la pareja. En Noche al Dente, el programa conducido por Fernando Dente y emitido por América, la propia Sabrina respondió a la pregunta de si se reconciliaría con el Tucu López. “A veces parece que me hago a misteriosa, pero te soy sincera, no puedo decir ‘me reconcilié’ porque tampoco sucedió, estamos probando. No puedo salir a decir que me reconcilié y a las dos semanas que me separé, es mejor guardarse, ver qué pasa”. Además, se refirió al comienzo de la relación con el locutor: “Era ‘¿están juntos?, ¿Están juntos?’ No lo sé, nos estamos divirtiendo, qué sé yo”.

En esta oportunidad, Rojas subió una historia a su Instagram en donde mostraba su mano adentro de un auto con la leyendo que decía: “Mar del Plata, allá vamos”. Y aunque no reveló con quién se iba de viaje, la periodista Juariu ató cabos y encontró una coincidencia en la pulsera que usaba la actriz con otra que tenía en su muñeca el Tucu, por esos mismos días.

Ellos no mostraron fotos juntos, pero los rumores indican que se habrían tenido una escapada romántica a Mar del Plata y que pronto volverán a formalizar su relación.

Seguir leyendo: