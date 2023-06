Ángel de Brito habló de la salud de Dani La Chepi y contó cuándo reaparecerá

Dani La Chepi

“Hola a todas/os, muchas gracias por todos los mensajes que me están llegando. Estoy con unos problemas personales por eso desaparecí unos días”, escribió Dani La Chepi en su cuenta de Instagram hace casi un mes, explicando por qué había decidido alejarse de los medios. La humorista explicó que dejó de publicar contenido en sus redes sociales para tomarse un tiempo necesario para ella.

Con el correr de los días, se supo que atravesó un cuadro de estrés, que quiso escuchar a su cuerpo y optó por un descanso mediático y laboral. “Me tomé unos días porque estoy liquidada. Me empecé a sentir mal y el cuerpo me pidió que parara, así que me estoy dando el tiempo para recuperarme con médicos, análisis. Hay varios temas personales que me superaron la cabeza. Un alto quilombo que ya pasará”, le dijo a Ángel de Brito semanas atrás, y el conductor de LAM agregó: “Decidió correrse un poco de la exposición y el laburo para poder encontrar un poco de paz”.

Mientras tanto, Daniela Viaggiamari -así se llama la influencer- continuó refugiada en sus seres queridos, se mantuvo alejada de los medios y dejó de compartir contenido, como tenía acostumbrados a sus más de cuatro millones de seguidores. En las últimas horas, Ángel de Brito volvió a expresarse públicamente sobre la salud de Dani La Chepi y reveló cuándo planea regresar a su actividad virtual y pública.

La palabra de Ángel de Brito sobre la salud de Dani La Chepi (Instagram)

El periodista lo hizo a través de la aplicación de preguntas y respuestas de Instagram, en la que sus seguidores le envían consultas sobre todo tipo de personajes. “¿Qué pasa con Dani La Chepi que sigue sin subir Historias en Instagram?”, quiso saber uno de los usuarios. Y De Brito explicó: “No está pasando un buen momento anímico”.

“Ángel, ¿qué pasó con Dani La Chepi que desapareció de las redes?”, fue otra de las preguntas que el periodista eligió responder, y aseguró: “Se está reponiendo de un tema de salud. Ya está mejor. Esta semana reaparece en sus redes”.

De esta manera, anticipó que en las próximas horas, la humorista volverá a mostrar actividad virtual, aunque habrá que esperar a que lo haga para saber si elegirá referirse al respecto o bien se limitará a compartir el mismo contenido humorístico al que tiene acostumbrado a su público.

El posteo de la Chepi que causó preocupación en sus seguidores (Instagram)

El último posteo de Dani La Chepi en su Instagram fue el 8 de mayo y 10 días después, sin haber mostrado actividad virtual, publicó el comunicado en el que contó que atravesaba cuestiones personales. Desde entonces, dejó de responder mensajes. Por caso, Teleshow se quiso comunicar pero la humorista decidió mantenerse al margen y se limitó a expresarse públicamente a través de De Brito, quien compartió toda información al respecto durante el último tiempo.

En tanto, en televisión había estado semanas atrás, el 25 de abril, cuando visitó a Fernando Dente en su late light show de América. Allí se emocionó al hablar de su hija Isabella. “Yo creo que sin Isa, y no me da vergüenza decirlo, no estaría acá hoy. Ni acá ni en ningún lado. Es mi motorcito. Por supuesto que yo soy mi propio motor, pero ella es esa sonrisa que dice ‘dale, mami, vos podés”, se sinceró la humorista por ese entonces, conmovida hasta las lágrimas.

Seguir leyendo: