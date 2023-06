“¿De dónde sacás la plata para vivir de vacaciones?”: la respuesta de Juana Repetto a las dudas de sus seguidores

Juana Repetto volvió a contestar las críticas, en medio de los días de descanso junto con su marido y sus hijos (@juanarepettook)

Los cuestionamientos a las elecciones de Juana Repetto se están convirtiendo en una constante y los últimos días se enfocaron en algunos temas puntuales. Desde el método de crianza que elige para sus hijos, hasta haberse tomado vacaciones con ellos en pleno periodo escolar, hasta cómo consigue el dinero para darse el gusto de viajar.

Hace apenas una semana, la influencer anunciaba el viaje familiar que organizó junto a su marido, Sebastián Graviotto, sus hijos Toribio y Belisario y la hija de él, Lupe, con destino a Brasil. Además, compartió una foto de ella sentada al lado de sus hijos en el aeropuerto, con el avión de fondo, en la sala de embarque y esperando para despegar.

De inmediato, la publicación que la actriz hizo en Instagram, red social en la que tiene más de un millón y medio de seguidores, se llenó de comentarios, al punto que bloqueó la opción que permite ver tanto la cantidad de mensajes como la de los me gusta. Una vez que llegó a destino, comenzó a disfrutar de sus vacaciones familiares, aunque no pudo evitar leer algunas de las consideraciones que dejaron escritas en aquel posteo.

Juana Repetto se tomó unos minutos para responder a las críticas de uno de sus seguidores

Si bien la gran mayoría le deseó suerte y celebraron que pudiera viajar, hubo quienes la cuestionaron porque no lo organizó durante el período de vacaciones del colegio, y su hijo Toribio tiene que faltar a clases durante estos días. “¿La mami que se quejaba de que sus niños no tenían clases presenciales por culpa del covid-19 y ahora en pleno ciclo se toma el palo?”; “¿Cómo hacen con el colegio?”; “¿Vos no eras de las mamis infumables en pandemia?”; “¿Y con la escuela cómo hacen?”; “Pero Juani, con lo importante que te parecía no perder días de clases en pandemia”; “Lo bueno es que los dela farándula se la pasan viajando en cualquier época del año. Y el laburante no lo puede hacer”, fueron algunos de los mensajes en los que Juana se detuvo.

En medio de las publicaciones sobre sus primeras horas en el exclusivo complejo hotelero en el que se encuentra, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto se tomó un momento para expresar su furia ante las críticas desde los llamados haters. “¡La gente tiene caca en la cabeza!”, fue lo primero que escribió la actriz. “¿Cómo van a comparar un año de pibes encerrados, ‘aprendiendo’ a través de una pantalla y sin sociabilizar, sin educación, sin contacto físico, sin juego, sin compartir, con faltar cinco días al colegio?”, reflexionó a continuación. “¿No piensan antes de escribir? ¿Qué les pasa?”, se preguntó.

La respuesta de Juana Repetto a sus seguidores

Luego dejó un espacio para que sus seguidores pudieran dejarle preguntas y se centró en una: ”¿De dónde sacás plata para vivir de vacaciones?”. Y aprovechó para aclarar los tantos sobre su situación económica.

“Me fui cinco días a Pinamar a fin de año con los chicos mientras marido trabajaba (le pagan por su trabajo, de ahí saca plata, respondiendo a tu pregunta)”, comenzó, irónica: “Ahora hicimos un viaje familiar los 5 que no habíamos podido hacer en vacaciones por motivos que me son muy afortunados y agradezco mucho poder viajar en familia, pero no siento que eso sea vivir de vacaciones”, agregó.

Visiblemente cansada por tantos cuestionamientos, cerró: “Yo la plata la saco de mi laburo, que entre otros (que también mantengo en privado) es generar contenido en mis redes, por ejemplo, respondiéndole a gente como vos. Que, por supuesto, es lo menos valioso de esta cuenta pero genera movimiento igual. A la gente le gusta el bardo y ese movimiento más todo el contenido que genero para esta bella comunidad con mucho amor y dedicación hace que, en este caso, la cadena de hoteles al que fuimos nos haya invitado la estadía”, reveló. Y para que no queden dudas, grabó un video dejando bien clara su postura.

Seguir leyendo: