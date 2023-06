El apodo con el que las actrices llamaban a Juan Darthés: la revelación de Flor de la V

La revelación de Flor de la V sobre Juan Darthés (Video: "Intrusos", América)

Los primeros días de junio se conoció la noticia de que la Justicia de Brasil ratificó la absolución de Juan Darthés en la denuncia que había iniciado en su contra la actriz Thelma Fardin. “Quedan dudas sobre la forma en que sucedieron los hechos descritos en la denuncia. Entiendo que debe mantenerse la absolución del imputado”, sostuvo el juez Fernando Toledo Carneiro, en respuesta a planteos de aclaratoria por parte de la Fiscalía sobre los actos libidinosos (sexo oral y tocamientos). El magistrado había considerado que el abuso estaba prescripto.

Después de la sentencia, en el sistema judicial brasileño hay una primera instancia donde se le solicita una revisión y explicaciones de su fallo al juez, recurso que se denomina embargo, y que es previo a la apelación. En ese contexto, la fiscalía planteó un error material y una “omisión” en la sentencia diciendo que el fallo no había analizado los actos libidinosos (sexo oral y tocamientos) porque el hecho estaba prescrito, según la fecha del momento de los hechos. La defensa también se quejó, pero diciendo que se debió haber dictado la absolución porque en ningún momento se configuró violencia física.

“Reconozco la existencia de un error material en la sentencia dictada y, en consecuencia, una omisión en el análisis de los actos libidinosos por lo que es necesario abordar el tema”, señaló el juez. Y tras repasar los dichos de Thelma y otros testigos, el juez subrayó: “Los informes presentados por la víctima y los testigos sobre actos libidinosos distintos de la conjunción carnal, aún no son suficientes para acreditar la ocurrencia de los hechos, tal como se describen en la denuncia, para autorizar un decreto condenatorio”.

Juan Darthés habló tras el fallo a su favor (Video: Instagram)

Tras expedirse la Justicia, quien se refirió al tema fue el propio Juan Darthés, que durante 5 años se había mantenido alejado de las luces mediáticas. En un mensaje publicado en sus redes sociales aclaró: “Cinco años, casi cinco años que ya pasaron...Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Entonces quiero agradecer. Quiero agradecer a Dios, porque cuidaste a mi familia y a la gente que amo y eso es lo más importante”, comenzó diciendo el actor.

Y siguió: “Y a vos, a cada uno de ustedes que a pesar de esa lucha cotidiana, podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia tiene sus tiempos. Escuchando a todos y no solo una versión, un solo relato. No prejuzgando. No entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con una miradas, con rezos...Y fue importantísimo para nosotros, fue sanador. Y te lo quería agradecer”.

Luego de que el actor rompiera el silencio, Flor de la V, conductora actualmente de Intrusos, se tomó un minuto en su programa para comentar un hecho del que nunca había hablado en público: “Para mí Thelma ganó, porque se puso en una situación que tiene que ver con la violencia que viven muchísimas mujeres, y se llegó a un nivel que de otra manera no se hubiera hablado”, para luego comenzar a relatar lo vivido en una gala en compañía de otras actrices, tiempo antes de que se hiciera pública la denuncia.

“Estaba en una gala solidaria con un grupo de actrices jóvenes, muchas, eran más o menos cinco o seis. En ese momento ella se pusieron a hablar de diferentes situaciones que habían vivido en la ficción, cuando todavía ni se hablaba de este tipo de cosas. Y nombraban a una persona que le decían de apodo El Violín. Esta persona era Juan Darthés, estas actrices lo nombraban a él”, expresó.

Tras ello, continuó: “Contaban diferentes situaciones de besos, eran actrices muy populares de primera línea y todas de muchísimo trabajo. Y todas hablaban de El Violín y lo citaron a él, porque siempre en las escenas se le iba la mano, de lengua, de cosa... con otros actores no les había pasado, pero puntualmente con esta persona en el ámbito laboral era... Ah, sí... pero no lo denunciaron, pero ya se decía. A mí no me consta, pero lo escuché de ellas”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

