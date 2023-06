Fotos y videos: el diario de viaje de Yanina y Diego Latorre en Estambul

Yanina Y Diego Latorre En Estambul

Yanina Latorre viajó de vacaciones a Estambul para acompañar a su marido, Diego Latorre, que fue a cubrir la final de la Champions League. Este sábado se llevó a cabo el duelo entre Manchester City e Inter que determinó el cierre oficial de la temporada de fútbol en Europa. En un partido atrapante, el equipo inglés se coronó por primera vez en su historia de la mano de Pep Guardiola en el Estadio Olímpico Ataturk.

La panelista de LAM (América) aprovechó para tomarse unos días de relax y recorrer la ciudad más grande de Turquía. En sus redes sociales, compartió con sus cientos de seguidores imágenes y videos de los paseos que realizó en esta escapada. “Felices en Estambul”, escribió en su cuenta oficial de Instagram al postear una imagen con Diego y de fondo, una réplica gigante del trofeo de la Champions, la célebre Orejona.

Yanina y Diego Latorre a Estambul

La pareja recorrió diversos lugares como por ejemplo el Parque Taksim Gezi. Además los invitaron a una fiesta que se llevó a cabo en el Ciragan Palace Kempinski. Allí tomaron tragos, se deleitaron con platos locales y disfrutaron de un show musical.

Durante esta escapada conocieron el Puente de Gálata que atraviesa el estuario o brazo de mar conocido como el Cuerno de Oro. Luego, recorrieron un mercado de compras tradicional y visitaron la mezquita de Solimán, una mezquita imperial otomana situada en la tercera colina de Estambul. “Dicen que es la mezquita más linda de Turquía”, reveló Yanina, muy emocionada.

En breve, Yanina regresará a la Argentina para retomar su rutina laboral. Ángel de Brito la espera en el ciclo LAM, donde la panelista se destaca por llevar primicias como también por ser totalmente sincera sobre su matrimonio con Diego. Recientemente confesó que le propuso a su marido vivir en casas separadas, pero él no quiso saber nada.

Todo comenzó cuando Jimena Barón aseguró en una entrevista que no tenía planeado vivir bajo el mismo techo con su novio, Matías Palleiro. Ángel de Brito abrió el debate entre sus panelistas. “A veces la convivencia arruina la pareja”, dijo Marixa Balli. Y la esposa de Diego Latorre fue contundente con su opinión. “Yo pienso exactamente lo mismo”, dijo. Y luego mencionó el caso de Patricia Sosa y Oscar Mediavilla, quienes después de haber incluso firmado su divorcio, decidieron darse una nueva oportunidad pero en domicilios diferentes.

“A mí me encantaría vivir en casas separadas”, reconoció Yanina. “¿Y por qué no se lo proponés?”, le preguntó entonces su compañera, Marcela Feudale. “¡Porque no quiere irse!”, se sinceró la panelista. Y agregó: “Igual, tenemos cuartos de televisión separados”.

El conductor le consultó por qué el exfutbolista no podía irse a otro lugar siendo que ambos tenían varias propiedades. “Porque él es un cómodo y en el fondo le gusta que yo le haga todo”, dijo de inmediato Yanina. Y, aunque aseguró que con el padre de sus hijos, Lola y Dieguito dormían en la misma cama, explicó: “Cuando alguno de los chicos se va, él se pasa a ese cuarto. Yo soy la dueña de todo, básicamente. La plata de él es mía”.

Siguiendo en la misma línea y en tono de broma, Feudale le sugirió a Yanina que le hiciera a su marido una casa en el fondo de la suya. “Sí, tipo la del casero. ¿Sabés que tenés razón? Y que me toque la puerta a ver si lo dejo entrar para la visita higiénica”, concluyó Latorre al respecto.

