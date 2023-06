El día que Paula Chaves enfrentó a Laurita Fernández por un rumor con Pedro Alfonso: “La encaré”

Paula Chaves habló del día que enfrentó a Laurita Fernández por un rumor con Pedro Alfonso: "La encaré" (Video: "LAM")

“Te voy a tirar tres casos a ver qué me decís. Podés mentir, por supuesto”. Ángel de Brito le adelantó a Paula Chaves sobre el ping pong que le haría en el cual debería responder por algunas situaciones que atravesó a lo largo de su carrera. Además, le dio la posibilidad de faltar a la verdad, buscando evitar entrar en la polémica. “¿Son míos o ajenos? Nunca son míos igual”, advirtió la invitada sin saber todavía lo que le plantearía el conductor de LAM.

Por caso, le aclaró de ante mano que no se trataría sobre relaciones pasadas, pero sí le hizo la salvedad de que ella estaba involucrada “cien por ciento”. De inmediato, aseguró que en su momento la producción de ShowMatch lo convocó a Pedro Alfonso para que estuviera en el Bailando junto a Laurita Fernández y que Paula se habría opuesto a aquella pareja de certamen. “Vos dijiste ‘con Laurita, no’”, sostuvo el periodista.

“Nunca le ofrecieron bailar con Laurita. No. Que yo me acuerde, no”, fue lo primero que respondió Paula y aprovechó la oportunidad para hablar de algunas versiones que circulaban por ese entonces, dada su relación con Pedro Alfonso, con quien está en pareja desde el 2010. “En esa época también me habían adjudicado que yo había bajado a Gustavo Conti con el Chato (Prada) y Fede (Hoppe). De hecho, ese tema a mí me puso muy mal. Siempre se me llevaba como que Pedro era un pollerudo y yo era la que hacía el teje y maneje de las cosas del teatro, o del Bailando”, lamentó la conductora de Pasaplatos Famosos.

Paula Chaves y Pedro Alfonso llevan 13 años juntos y tienen tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa

Mientras la escuchaba, Ángel de Brito volvió a mencionar a Fernández en la entrevista y fue tajante: “A Laurita no te la bancabas...”. El silencio de Paula Chaves habló por sí solo y después de una risa incómoda, reveló que un día decidió enfrentarla cuando se enteró de una situación que no le gustó nada, y no quería dejarla pasar.

Fue en el verano 2014. Paula y Pedro estaban en Villa Carlos Paz porque él encabezaba la obra teatral Casa Fantasma, junto a Emilio Disi, Luciana Salazar, Freddy Villarreal, Lizy Tagliani, Benjamín Amadeo, Lourdes Sánchez y Laurita. La conductora había dado a luz a su primera hija Olivia, unos meses antes, en septiembre de 2013.

El elenco de "Casa fantasma", la comedia que encabezó Pedro Alfonso la temporada 2014 en Villa Carlos Paz

“De verdad”, se puso seria Paula y relató cómo fue la situación. “En su momento me enteré de una cuestión que me había dicho un periodista muy importante. Como que se estaba tejiendo algo, que ella estaba tejiendo algo -remarcó-. Ahí se me cruzó, me enojé y lo arreglé. Porque yo voy de una”, aseguró Chaves sobre su manera de accionar.

“Era una situación rara”, definió Paula Chaves sobre lo que se había enterado de Laurita Fernández. “Yo estaba con Oli de bebita. Siempre se hablaba un run run para que se cuente de la temporada. Y yo dije ‘mirá: no lo armemos por acá porque nosotros no nos metemos en eso’. No. Fui, la encaré y lo hablé”, recordó la modelo dejando entrever que la intención de Laurita Fernández era establecer una versión sobre un posible affaire con Pedro para que darle prensa al espectáculo teatral.

Laurita Fernández

En tanto, Paula aclaró que después de aquella situación, no se enteró de ninguna convocatoria de Pedro Alfonso y Laurita Fernández como pareja del Bailando. Y volvió a aprovechar la oportunidad para aclarar que ella no intervenía en ninguna decisión de la productora de la obra ni del programa que conducía Marcelo Tinelli. “A veces se me ponía a mí como que yo decía quién iba a estar en la obra. Se me daba un montón de peso. Mirá si los productores me van a dar bola sobre quién estar y quién no”, enfatizó Paula Chaves en la entrevista con Ángel de Brito en la cual también recordó el motivo por el que tiempo atrás se peleó con Mariano Iúdica.

