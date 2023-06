Sabrina Rojas tuvo que elegir entre Jimena Barón y Flor Vigna, y su respuesta fue contundente

Sabrina Rojas reveló cómo está la relación con el Tucu López (Video: Noche al Dente)

El pasado 10 de abril en Socios del Espectáculo, el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en la pantalla de ElTrece explotó una bomba cuyas esquirlas siguen dando que hablar. Es que, luego de que Nancy Duré diera pistas sobre una supuesta infidelidad del Tucu López a Sabrina Rojas, los periodistas sembraron dudas con respecto al futuro de esa relación. Y, minutos más tarde, fue la propia actriz quien confirmó su separación del locutor en diálogo con la panelista.

Así las cosas, al día siguiente se dieron detalles del affaire que el tucumano habría mantenido con una joven santafecina llamada Damaris Cané, a quien había conocido durante el jueves de Semana Santa en la disco Zebra de Carlos Paz. Y ella misma se encargó de relatar cómo se dio el encuentro. “Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga con la que fui me dijo: ‘Es el Tucu’. Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso”, contó.

Lo cierto es que, a partir de ese momento, López empezó su operativo “reconquista”. Apenas confirmaron la ruptura, Sabrina y él dejaron de seguirse en las redes sociales. Y ella borró el último posteo juntos, que había sido el 14 de febrero, para el Día de los Enamorados, aunque dejó el resto de las fotos de la pareja. Pero el Tucu siguió mandando indirectas a través de sus historias de Instagram. En una de ellas, por ejemplo, mostró a su perro con cara de triste y escribió junto a un corazón: “Tamo en esa amigo”. En otra, en tanto, subió un video de un hombre golpeándose la cabeza al caer de una escalera y puso: “Así de duro te ando pensando todos los días”.

En medio de esta novela, el capítulo que tuvo lugar los primeros días de mayo daba cuenta de que estaba por llegar a su fin: Sabrina fue interceptada por los periodistas que quisieron saber si había habido algún tipo de acercamiento con el Tucu y si había alguna posibilidad de que le diera una nueva oportunidad a ese amor que había nacido hacía un año y medio. Pero la actriz fue lapidaria en su respuesta. “No lo pienso perdonar. Hizo mucho daño. Más allá de que volvimos a hablar, hoy no me siento bien”, aseguró dando por cerrado el tema.

Sabrina Rojas reveló cómo continúa la relación con el Tucu López

Sin embargo, un nuevo capítulo se escribió y está lejos de cerrarse, ya que los últimos días de mayo, ambos se mostraron juntos en un acto escolar de Fausto, el hijo que la modelo tuvo con Luciano Castro, y así comenzaron nuevamente a correr los rumores. Y es en medio de este panorama que la propia Rojas se refirió al tema en Noche al Dente, el programa conducido por Fernando Dente y emitido por América.

“¿Te reconciliarías con el Tucu López?”, disparó Dente, a lo que ella aseguró: “A veces parece que me hago a misteriosa, pero te soy sincera, no puedo decir ‘me reconcilié' porque tampoco sucedió, estamos probando. No puedo salir a decir que me reconcilié y a las dos semanas que me separé, es mejor guardarse, ver qué pasa”. Además, se refirió al comienzo de la relación con el locutor: “Era ‘¿están juntos?, ¿Están juntos?’ No lo sé, nos estamos divirtiendo, qué sé yo”.

Sabrina Rojas eligió entre Flor Vigna y Jimena Barón

Respecto de su relación con Luciano Castro, expresó: “Tenemos épocas, hay veces que hacemos pase de hijos y chau besito corazón, y otras veces que decimos, ‘che, ¿almorzamos juntos?’ La vida misma”.

Anteriormente también se tomó unos minutos para referirse a Flor Vigna, la actual pareja de Luciano Castro, y Jimena Barón, la ex del Tucu. “Ay, qué hijos de puta. Es como decir la ex de mi ‘actual’ y la actual de mi ex”, exclamó sorprendida pero se animó a responder: “la quiero mucho a Florcita, pero soy muy fan de la cobra que se cobra todo lo que hiciste bebé, pero la quiero mucho a Flor”.

“La Cobra es un himno”, concluyó Sabrina, reconociendo la veta cantante de Jimena Barón, con quien Tucu López tuvo un romance en 2020.

