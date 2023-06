Lourdes Sánchez reveló el mal momento del Chato Prada luego de sufrir un accidente casero: “Está abatido”

La caída de la colección del Chato Prada

Hay hobbies que con el correr del tiempo comienzan incluso a ocupar un lugar en especial de la casa, en caso de ser posible hacerlo así, y uno de esos casos es el del productor televisivo Pablo Chato Prada, quien dentro de su domicilio tiene un salón dedicado exclusivamente a una colección de modelos para armar de todo tipo de vehículos, desde autos y camionetas hasta embarcaciones y helicópteros.

Fue justamente con esta última de las colecciones, la de helicópteros, que ocurrió el incidente en su domicilio. En momentos en que se encontraba subido a una escalera acomodando uno de los modelos en el estante superior, fue que un error de cálculo provocó que otros cuatro modelos caigan al piso desde esa altura. Pese a que las imágenes de las cámaras de seguridad publicadas no incluyen sonido, es de suponer que debe haber sido un momento de gritos y desesperación si se tiene en cuenta la rapidez con que Lourdes Sánchez se acerca a la escena, instante en que él se encuentra tirado en el piso agarrándose la cabeza.

“El siguiente video me da una ternura, Pablito llorando por...”. publicó la bailarina al mostrar las imágenes en su cuenta de instagram donde es seguida por unas 3 millones de personas. “El susto que nos dio. Se le cayeron sus helicópteros”, detalló ella sobre lo vivido, para luego, horas después, mostrarse ambos compartiendo una mesa de bar, visiblemente afectados.

“Están preguntando mucho sobre Pablito y su situación con los helicópteros. Una cara, chicos, nunca lo vi tan triste...”, comentó ella a cámara, para luego mostrarlo aél en primer plano: “Abatido”. según describió ella. “Bueno, no era tanto, era un helicóptero”, intentó consolarlo ella, mientras él continuaba con las manos tapando su boca y parte de su rostro.

Él, con los ojos todavía con signos de haber llorado, le explicó que en realidad habían sido cuatro las figuras que sufrieron la caída. “En uno se rompió la cola, en el resto se golpearon las hélices, otro el vidrio”, detalla, en tanto ella comentó que usó adhesivo instantáneo, pero surgió otro problema: “Algunos se les falta el palito y no puedo pegarles las hélices”.

Lourdes Sánchez reveló que su peor momento televisivo fue con Pampita Ardohain

En una reciente charla en el ciclo Estamos a tiempo (América), que conduce Diego Ramos, la bailarina reveló cuál fue el peor momento televisivo de su carrera que involucra a Carolina Pampita Ardohain.

“Fue lo peor que me pasó en la televisión. Si tengo que ponerlo en un podio, fue el peor momento mío en la televisión. Si bien lo quería disimular, yo me quería morir del llanto. Fue horrible”, recordó la pareja del Chato Prada sobre un episodio que ocurrió cuando era participante del Bailando 2018.

Todo comenzó cuando Lourdes realizó una performance y la jurado la criticó con dureza y le puso una baja puntuación. “Habíamos bailado el aquadance y yo estaba súper sensible porque venía de parir. Mi nene tenía un año y me había costado recuperarme. Yo sentía que no estaba en mí cien, en lo que a mí me gusta estar”, aseguró.

“Entonces, ella (Pampita) me dijo ‘caíste como una bolsa de papa’ y yo lo tomé para el peor lado, porque estaba súper perseguida con mi peso. Estaba súper sensible y lo tomé mal. Quizás ella me quiso decir ‘bolsa de papa’ porque caí fuerte. Yo me lo tomé para el peor lado”, explicó Sánchez.

Fue en ese momento que la bailarina reaccionó mal: “Yo fui a un programa, escuché esto ‘vos tuviste que haberle dicho bolsa de cuernos’. Fui y se lo dije al aire, sin pensarlo. Siempre asumí que yo estuve pésima”. De esta manera, atacó a la jurado con un tema de su vida amorosa que nada tenía que ver con lo que había ocurrido en el ciclo.

