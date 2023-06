El desagradable hecho que vivió el ex Gran Hermano Pablo Heredia en la puerta de su casa “¡Lo quiero matar!”

El desagradable hecho que vivió el ex GH Pablo Heredia en la puerta de su casa (Video: Tiktok)

Gran Hermano es uno de los sucesos televisivos que ha marcado no solo la agenda mediática sino que le ha cambiado la vida a sus participantes a lo largo de todas las ediciones. Muchos permanecieron en los medios, otros utilizaron el premio para llevar una vida mejor y algunos se alejaron directamente de la exposición porque se dieron cuenta que no era lo que querían.

En ese sentido, Pablo Heredia saltó a la fama gracias a su participación en la segunda edición de Gran Hermano en el 2001 cuando tenía solo 22 años. Luego continuó su carrera como actor, participando en varias novelas de Cris Morena y otras ficciones. También estuvo fuera del país: vivió en Lima, Perú durante cinco años donde lo recibieron con los brazos abiertos.

“Lo que me impulsó a dejar el país fue la oportunidad”, dijo sobre por qué partió en su momento en diálogo con Teleshow y explicó: " Conocí a un productor peruano en Argentina que buscaba a un conductor de televisión y me había preseleccionado para un programa en el que al final no quedé. Pero él se quedó con la idea y años después fue el productor general de una empresa que hace novelas y se acordó de mí, que era conductor, que cantaba y me contrataron”. Actualmente, volvió a ser noticia pero a raíz de un suceso que le tocó vivir sin siquiera buscarlo.

En las últimas horas, el ex hermanito sufrió un suceso completamente inesperado y para nada placentero en la puerta de su casa. Se enteró gracias a las cámaras de seguridad de la entrada de su hogar las cuales capturaron el momento exacto en que una persona entró a su casa y defecó como si fuera un sanitario público.

Fue a través de su cuenta de TikTok donde Pablo compartió la anécdota impensada que le tocó vivir. Allí le relató el suceso a los usuarios y mostró las imágenes de la cámara de seguridad. El hecho a las pocas horas se volvió viral y generó la especulación de todos los internautas que no podían creer lo que estaban viendo.

“Bueno hoy estaba teniendo un día normal... abro la puerta de mi casa, me meto en el local de al lado a comprar un pancito, dejó la puerta abierta, es un barrio bueno, salí a comprar y nunca me imaginé que eso me iba a pasar”, comenzó diciendo el actor con tranquilidad y un poco de ironía en su voz.

Pablo Heredia en la casa de Gran Hermano

Por su parte, Heredia afirmó: “Nunca dejen la puerta abierta, miren lo que me pasó. Del lado derecho vemos una persona que divisa una puerta, cruza, la puerta está abierta, una casa normal ‘permiso no hay nadie’, pasa, agarra un papel, ‘digo un diario’ entra, las cámaras están ahí, no le importó”, relató sorprendido mientras se veía la grabación de las cámaras de seguridad.

“¿Baño por acá? ¿Qué vamos a hacer? Les dejo un regalito a esta gente y bueno, ahí está”, sostuvo el actor y exclamó: “Cag... en la puerta de mi casa, hijo de p... ¡Lo voy a matar! Se limpió así nomás, tiró toda la mierd... ¡Lo quiero matar! Yo estaba al lado encima, entré y me encontré con ese sore...”, cerró estupefacto por el hecho y agregó: “Perdón, me estoy descargando del día” .

