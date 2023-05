Lourdes Sánchez reveló cuándo fue su peor momento televisivo: “Me quería morir, fue horrible”

Lourdes Sánchez reveló que su peor momento televisivo fue con Pampita Ardohain

Lourdes Sánchez fue invitada al ciclo Estamos a tiempo (América), que conduce Diego Ramos. Durante la charla, la bailarina reveló cuál fue el peor momento televisivo de su carrera que involucra a Carolina Pampita Ardohain.

“Fue lo peor que me pasó en la televisión. Si tengo que ponerlo en un podio, fue el peor momento mío en la televisión. Si bien lo quería disimular, yo me quería morir del llanto. Fue horrible”, recordó la pareja del Chato Prada sobre un episodio que ocurrió cuando era participante del Bailando 2018.

Todo comenzó cuando Lourdes realizó una performance y la jurado la criticó con dureza y le puso una baja puntuación. “Habíamos bailado el aquadance y yo estaba súper sensible porque venía de parir. Mi nene tenía un año y me había costado recuperarme. Yo sentía que no estaba en mí cien, en lo que a mí me gusta estar”, aseguró.

“Entonces, ella (Pampita) me dijo ‘caíste como una bolsa de papa’ y yo lo tomé para el peor lado, porque estaba súper perseguida con mi peso. Estaba súper sensible y lo tomé mal. Quizás ella me quiso decir ‘bolsa de papa’ porque caí fuerte. Yo me lo tomé para el peor lado”, explicó Sánchez.

Fue en ese momento que la bailarina reaccionó mal: “Yo fui a un programa, escuché esto ‘vos tuviste que haberle dicho bolsa de cuernos’. Fui y se lo dije al aire, sin pensarlo. Siempre asumí que yo estuve pésima”. De esta manera, atacó a la jurado con un tema de su vida amorosa que nada tenía que ver con lo que había ocurrido en el ciclo.

Carolina Pampita Ardohain

Al darse cuenta de su equivocación, la mediática decidió pedirle perdón a Pampita y el enfrentamiento quedó en el olvido. “Caro es divina. Tenemos la mejor. Lo hablamos. Lo mío fue una disculpa sincera porque fue horrible lo que dije”, finalizó Lourdes.

Por otra parte, Ardohain tuvo recientemente una fuerte e inesperada pelea virtual con Mar Tarrés. El conflicto comenzó cuando la influencer publicó en sus redes sociales una conversación privada que mantuvo con la modelo con la intención de exponerla por no haber accedido a una cruza solidaria por un hospital veterinario público.

De inmediato, la conductora expresó su descontento y se lo hizo saber a través de la misma vía. “¡Sos una busca fama! ¡Si no, no se entiende! ¡Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota! ¡Que seguro te sale bien! Qué pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí. ¡Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien! Yo me llevo una sorpresa”, le comentó, furiosa, en aquel posteo.

La cordobesa le respondió aquel mensaje y fue más allá: “Cuando andabas con Pico llevaban el perrito a todos lados por los canjes. Claro, como esta firma no te daba plata, no podías ayudar”, sostuvo, haciendo referencia a la relación que Pampita tuvo con el extenista Pico Mónaco. Más tarde, Tarrés realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en el que ratificó su enojo con Pampita y explicó por qué hubiera sido de gran ayuda su colaboración.

“Es una persona muy influente en el medio, y si ella nos ayudaba era una mano enorme. Y si no te gusto, no te gusta mi contenido, okey, pero no es para mí. Si yo no necesito un hospital público, si gracias a Dios yo tengo obra social”, dijo Mar. Por último, agregó: “Sí necesito a esta altura de mi vida un novio veterinario porque con la cantidad de perros que rescato me estoy fundiendo con toda la plata que gasto. Eso me vendría bien”.

Seguir leyendo: