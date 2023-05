Cinthia Fernández se indignó con una familia a la que ayudó en una colecta: “Por eso me cuesta donar”

El enojo de Cinthia Fernández con una pareja que pidió ayuda porque perdió todo: "No está bien que pidan más" (Instagram)

A causa de la fuerte tormenta que azotó a parte de la provincia de Buenos Aires durante el último fin de semana, Cinthia Fernández se había mostrado contenta porque había podido ayudar desde el programa del que es panelista, Nosotros a la mañana (El Trece) a una familia que había perdido todo. Desde su cuenta de Instagram, la mediática había contado: “En el programa pasaron cosas increíbles, empezamos con una nota a una pareja que nos contó que se le había caído el techo de la casa por la lluvia, perdieron todo, ella está embarazada”.

Así fue como a través de sus historias, Cinthia había relatado cómo habían realizado una colecta para asistirlos. En principio, habían iniciado la tarea de recaudar dinero con 300 pesos y lograron juntar una cifra millonaria debido a la nota que les habían hecho en la televisión.

“Empezamos a pedir colaboraciones pensando que íbamos a recaudar 250 mil pesos, que es un montón de plata, pero llegamos hasta los tres millones. La moraleja es que hay que estar felices y agradecidos”, dijo apenas conoció la cifra recaudada y lo compartió muy feliz a través de sus redes sociales. Y agregó: “Piel de gallina lo que pasó con la gente, la ayuda y la solidaridad de todos y lo que logramos en 20 minutos con una nota de televisión”.

Sin embargo, durante este sábado la panelista amaneció hecha una furia cuando se enteró por algunos de sus seguidores que la familia que había perdido parte de su casa también había estado en otro canal de televisión para pedir ayuda.

Cinthia Fernández se enojó con la pareja que ayudó a recaudar dinero para su casa y explotó (Instagram)

Indignada, aprovechó sus redes sociales para mencionar su enojo y hacer un fuerte descargo. “¡¡¡No puedo creer que salió por Telefe la pareja que ustedes le juntaron la plata pidiendo más!!!” Me llega este mensaje y me llegan varios así, me rompe el corazón, todo bien, si realmente pasó esto es una pena”, arrancó diciendo la mamá de Charis, Bella y Francesca.

Más adelante, continuó explicando las razones por las que a ella le cuesta mucho donar a gente necesitada. “Por eso a veces me cuesta mucho donar o donar la ropa de mis hijas a personas que no conozco porque las terminan vendiendo, o donar chapas y las terminan haciendo plata y no terminan reparando... Me ha pasado una cosa y también me ha pasado de gente buena fe que utiliza la ayuda de la gente”, expresó.

Después, Cinthia cerró su mensaje de manera contundente. “Si es así lo lamento porque no entendieron nada y no estaría bien que siguieran pidiendo porque es más que suficiente, pero bueno no sé.”

Cinthia Fernández había realizado una limpieza energética para alejar las malas vibras (Instagram)

Luego, recurrió a la ironía para cerrar el mal momento que había estado viviendo. Ya con una media sonrisa expresó: “A mí se me está lloviendo acá arriba, en el vestidor y en el baño, si quieren dejo mi alias”.

Pero esta no es la primera vez que Cinthia se enoja con situaciones cotidianas y no duda en volcarlas en sus redes para compartirlas y hacer catarsis con sus seguidores. Hace unos días tuvo que recurrir a una limpieza energética luego de una seguidilla de hechos desafortunados. Ante la mala racha, la mediática contó: ““Hay cosas que no les conté, que obvié, porque hay gente que se alimenta y disfruta de que a mí me pasen cosas, que quieren que me pise un tren, un montón de cosas que ustedes ya saben, y ya saben de las personas que estoy hablando. Gente de mierda que no tiene nada que hacer”, adelantó, antes de entrar en el tema en cuestión.

Por este motivo, se acercó al local donde realizará su proyecto, del que no quiso revelar detalles, con la intención de limpiarlo de malas energías. Y destacó a la persona encargada de realizarlo: “Ve las historias de cada casa y las historias de cada persona”, aclaró.

“Fueron con un péndulo a medir las energías del lugar, para que todo fluya, para que todo esté bien. Cuando el péndulo gira en favor de las agujas del reloj, está todo ready. El tema es cuando gira en contra”, explicó, tras lo cual mostró un video del péndulo frente a un espejo y la persona que se encontraba con ella le advirtió que retire ese espejo del lugar. “Es pura negatividad”, afirmó.

