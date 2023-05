Los videos del súper viernes de la China Suárez: pijama party con sus hijos

El divertido viernes de la China Suárez (Video: TikTok)

La China Suárez está enfocada en su trabajo y en disfrutar de sus tres hijos Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y Amancio y Magnolia, de su pareja con Benjamín Vicuña. La actriz que está separada de Rusherking desde hace aproximadamente un mes, estuvo algunos días de fiesta pero también celebra la posibilidad de estar en su casa descansando junto a los chicos.

En esta oportunidad, la China utilizó sus redes sociales para interactuar con sus fanáticos y mostrar cómo es su rutina o al menos algunas imágenes de su intimidad. A través de Instagram y Tiktok, donde supera los seis millones de seguidores, Eugenia compartió cómo arrancó su fin de semana.

Primero subió un video bailando junto a Rufina, su ahijada y Amancio en sus brazos. Los cuatro están luciendo sus coloridos pijamas de invierno, el de la China es súper original, tiene una capucha y un espectacular diseño de las chicas super poderosas. “Viernes”, escribió con un sticker para confirmar su plan.

Luego, Suárez subió otro video ya acostada junto a su bebé Amancio de dos años. Allí se lo ve a su hijo con sueño acostado con su mamá. Para expresar sus sentimientos en ese momento, Eugenia usó la nueva canción que estrenó Shakira, Acróstico, la cual escribió para sus hijos Sasha y Milan.

La China compartió un dulce video con su hijo Amancio (Video: Instagram)

“Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy”, dice la estrofa que eligió la China. Además, sumó el emoji de un corazón curado. Esa canción la artista colombiana se la dedicó a sus hijos en medio de su separación con Gerard Piqué, el videoclip también muestra la mudanza de la familia a Miami y el fin de su vida en España, con las cajas ventanas del hogar familiar que se cierran y las cajas que se arman para transportar sus cosas.

Cabe destacar que en el marco del estreno de Objetos, la película que la actriz protagoniza junto a Álvaro Morte, Eugenia dio una entrevista con Intrusos (América) en la que habló de varios temas y en particular confesó que si bien se muestra de fiesta, disfruta de estar en casa con sus hijos. “Con respecto corazón bien, yo soy de procesos rápidos, ya dejé atrás todo lo que tenía que dejar atrás”, aseguró. Y sumó: “Estoy bien, por primera vez en mi vida... Ya estoy más grande y estoy de verdad con la cabeza en el trabajo y muy contenta”.

La China Suárez habló de su soltería (Video: Intrusos)

Otra de las cuestiones que tocó en la conversación fueron sus recientes fines de semana de soltera, que dieron lugar a todo tipo de especulaciones, tanto por nuevos romances como por supuestos roces por encuentros casuales. El más sonado, con Wanda Nara, con quién coincidió en una fiesta Bresh. “Se dio, porque está Valentina Zenere, que vino de Madrid, otra amiga que es compañera en la serie y que me dijo muchas veces de salir... Así que fuimos a un par de salidas, pero yo ya me canso. Fui dos fines de semana seguidos y ya está, ya cumplí la cuota de salidas. Me gusta mucho bailar”, se rió.

Además, y sin hacer nombres, dijo no tener miedo a encontrarse con nadie en la noche porteña. “Si está todo bien... Y no necesito protegerme de nadie, está todo perfecto. Salgo para pasarla bien, para entretenerme, divertirme. Y después, ya está”, cerró contundente sobre el tema.

Seguir leyendo: