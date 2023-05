Daniela Celis disparó contra Coti Romero: “Si quisiera entrar al Bailando haría campaña como vos”

Daniela Celis cruzó a su excompañera Coti Romero (Instagram)

Gran Hermano fue uno de los grandes éxitos de Telefe durante este 2023, y también sigue dando que hablar a través de los exintegrantes de la casa más famosa del país. Desde que finalizó el último programa del ciclo conducido por Santiago Del Moro, y resultó ganador Marcos Ginocchio, el joven de Salta, la mayoría de los exhermanitos siguen dando vueltas por los medios de comunicación.

No solo el campeón de los 15 millones de pesos y una casa se hizo famoso, sino muchos de ellos, aunque hayan sido eliminados por el voto del público apenas unas semanas después de comenzado el reality. Ese es el caso de Tomás Holder, quien salió del certamen en la primera semana del ciclo, y ahora es uno de los primeros participantes confirmados para el próximo Bailando 2023, el programa de Marcelo Tinelli que comenzará en julio por América.

En ese contexto, otra de los participantes más requerida es Julieta Poggio. La joven de Villa Devoto que salió en tercer lugar en el podio del reality se está dedicando a su pasión: actuar y bailar. Así, José María Muscari ya la convocó para formar parte del elenco de Coqueluche. El director de teatro le habló a sus seguidores en las redes. “Les digo algo, hoy van a conocer a la protagonista de Coqueluche junto a Julieta Poggio. Es la protagonista que siempre hubiera querido tener, la dupla es espectacular y les digo algo les voy a mostrar la ansiedad que tenía Juli antes de conocer a su compañera que como yo pensaba que juntas se van a ver geniales”, remarcó hace unas pocas semanas.

También fue invitada por Fuerza Bruta para participar de su espectáculo de fuerza y baile. La joven, que se caracteriza por su destreza para bailar, también demostró su habilidad para subirse a un escenario y acoplarse a un grupo ya establecido de trabajo.

Como es característico de los espectáculos de esta compañía teatral argentina, la fuerza y la intensidad de los movimientos del cuerpo son parte esencial del show. En esta ocasión, la presentación se llama Aven y se presenta en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, en los bosques de Palermo.

Por su parte, Alfa y Romina Uhrig volvieron a amigarse, aunque sea para las cámaras y para presentarse juntos en programas de cocina que los invitan a elaborar sus platos más conocidos. Después, las parejas conformadas adentro de la casa por Nacho Castañares y La Tora, y Maxi Giudice y Juliana Díaz son convocados para eventos, recitales e inauguraciones de diferentes marcas que pagan sumas de dinero para contar con su presencia.

Constanza Coti Romero, de novia con Alexis Quiroga, el Cone, se convirtió en una de las angelitas de Ángel De Brito para su programa LAM (América) y también es una de las convocadas por la producción de Tinelli para bailar en la famosa pista de baile. En este caso, junto a su pareja. Y en ese contexto, hace unos días apuntó duramente contra Daniela Celis, cuando afirmó que la joven oriunda de Moreno “la envidiaba y quería colgarse de ella”.

Cansada de las acusaciones de su excompañera, la novia de Thiago Medina salió a retrucarle a través de su cuenta de Twitter. “Si yo hubiera querido entrar al Bailando, estaría haciendo campaña como haces vos. Pero en este momento me convencieron mejores propuestas y estoy más que satisfecha con ellas. Es fácil negar algo que dijiste, pero está todo grabado. Meses hablando y dedicando tiktoks”.

Daniela Celis apuntó contra Coti: "Si quisiera me colgaría de alguien con más altura" (Instagram)

Y luego, sumó otro tuit polémico para que no queden dudas de lo que piensa de su excompañera. “Hoy en día agradezco todo lo que me está pasando y las oportunidades que tengo, no me esperaba tantas. Gracias a Dios no me hace falta colgarme de nadie”, añadió.

Para cerrar, Pestañela concluyó burlándose de la estatura de Coti: “¡Y en caso de hacerlo sería con alguien que tenga más altura! (mediática, por supuesto)’”.

