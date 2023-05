Jorge Lanata anunció su vuelta a la televisión, analizó el duro presente de El Trece y reveló por qué se distanció de Fito Páez

Jorge Lanata anunció su vuelta a la televisión y analizó el duro presente de El Trece (Video: LAM, América)

Desde su escritorio, en la comodidad de su casa, Jorge Lanata se prepara para volver a conducir su programa por la televisión de aire. Al aire de LAM, el ciclo de América, el periodista mantuvo una profunda charla con Ángel De Brito y las angelitas del programa.

Cuando Yanina Latorre lo saludó, Lanata le disparó entre risas: “Hola, loca de mierda”. Acto seguido, comentó que a él le divierten las noticias de espectáculos. “En el fondo no joden a nadie, son divertidas. Donde prendo la tele está Yanina puteando, y como si no le alcanzara putear en cámara también graba cosas en las redes. El otro día vi un video de ella en camisón gritándole a la cámara”, resaltó.

Luego, contó cuál es su manera de trabajar a la hora de ponerse al frente de un programa, de radio o de televisión. “Trato de estar informado de todos los temas, también hay gente que llega al aire 5 minutos antes, yo al programa en la radio llego una hora y media antes. Primero veo si todos los tapes están ok, después hablo con la producción, veo las partes que a mí me tocan durante el programa”, detalló. Y luego agregó: “El conductor no puede sorprenderse al aire por nada, es al revés: el conductor tiene que sorprender. Si se sorprende él está jodido. Ustedes me van a putear por esto, la televisión en un momento se fue berretizando cada vez más, porque en vez de periodistas empezaron a haber panelistas. En un momento se proponía que la gente no viera ningun material y que se sorpendiera al aire viéndolo, es un delirio. Porque uno no es una señora sentada en la vereda”.

Más adelante, el periodista analizó el presente de los medios de comunicación. “La televisión es negocio hasta ahí, yo sé que hay canales como Telefe que están complicados con la guita ahora y eso que es al que mejor le va en rating. De las radios, Mitre deja guita, pero las demás no tanto. Algunos canales de noticias tienen curros por afuera, que vienen de la politica. No todos ganan guita. Y también creo que se berretizó porque la economía del país fue cada vez peor y con un sueldo no alcanza. La exclusividad de un periodista tendría que ser lo normal, uno tendría que laburar en un solo lugar para que la gente te pueda ir a buscar ahí”, reflexionó.

Jorge Lanata anunció su vuelta a la televisión y analizó el duro presente de El Trece (LAM, América)

Con respecto a su salud, Lanata contó que se encuentra muy bien. De Brito le pidió su opinión con respecto a los trasplantes de riñón y el caso de Silvina Luna que se encuentra haciéndose diálisis y necesita un trasplante. “Vi que ella decía que la diálisis la dejaba cansada y a veces no quería ir, pero hay que ir porque si dejás pasar dos o tres dias te podés morir”, sentenció.

Luego, contó su experiencia durante esos cuatro años que estuvo en diálisis. “Yo tenia un catéter que me conectaba a la máquina y me dializaban tres veces por semana durante cuatro horas. Y vi que mucha gente se da por vencida y es una cagada eso. Emocionalmente se dan por vencido. Físicamente la diálisis no te hace nada terrible, salvo que te baja la presión. La gente se deja vencer, se entrega. Yo durante los 4 años que me dialicé traté de hacer de todo, hasta viajé a muchos países y es un tema ese porque tenés que encontrar lugares en donde poder seguir dializándote. Pero lo hice hasta en Bolivia”, confesó respecto a cómo sobrellevó su complicación renal hasta recibir el trasplante de órgano.

“Nosotros hicimos el primer trasplante con personas vivas, y con un órgano cadavérico. Estábamos una señora con su hijo, Sara y yo. Sara le donó el riñón al hijo de la mujer, y ella a mí. Fue todo muy vertiginoso, pero ahora seguimos haciendo una vida normal”, relato. Y agregó la importancia del buen estado anímico. “No te podés deprimir, porque si te deprimís te entregás, tenés que pelearla más, Y fue muy fuerte toda la experiencia. Yo tengo el riñon de una mujer adentro mío, de alguien que no conozco”, contó.

Más adelante, Jorge contó cómo está su nuevo proyecto con la serie sobre su vida. “Es una biopic de ficción en realidad, la va a producir Star Plus y el guión lo está escribiendo Marisa Grinstein. Con ella nos hicimos amigos, nos reuníamos dos veces por semana durante seis meses. Se va a empezar a grabar antes de fin de año y va a tratar la primera parte de mi vida, desde la infancia hasta mi época de Página 12″, reveló.

Jorge Lanata anunció su regreso a la televisión (Archivo)

“Justo la etapa más desconocida tuya”, le dijo el conductor. “Yo tuve una vida difícil más allá que de grande me enteré que era adoptado, cuando era chiquito mi mamá tuvo un tumor cerebral y estuvo 40 años sin poder hablar. Entonces yo no quiero ver eso, hay partes de mi historia que son tristes y no quiero volver a eso. Pero no me voy a meter en el guión, cero”, reconoció al respecto.

Más tarde, Lanata admitió que no suele leer mucho acerca de lo que escriben sobre él. “No leí el libro que Majul escribió sobre mí, le pregunté a la gente que lo leyó si me mataba o no. Para dar un ejemplo, Luis Miguel en su serie no se droga, yo me imagino que en la mía sí lo voy a hacer. No estoy orgulloso de eso pero no es un pecado y tuvo que ver con una época de la Argentina y con una época mía”.

En cuanto a su retiro, el periodista fue contundente. “Yo me voy a morir haciendo esto, porque yo escribo, cada tanto publico, pero escribo, eso es lo que yo soy, todo lo demas a mí me sale, la radio, la tele, pero no es lo que yo soy. Afortunadamente escribir podés hacerlo hasta morirte. Así que no pienso en retirarme”, dijo enfático.

En otro momento, las panelistas le consultaron acerca del escándalo que se armó cuando él expresó que “Uruguay estaba caro”. “Lo dije y lo sostengo, está caro hasta para los propios uruguayos, y eso que yo voy todos los años, y hasta tengo una casa allá”, admitió.

Jorge Lanata habló sobre su vuelta a la televisión y sobre su nueva serie (Matias Arbotto)

Después, se metió en el tema de la serie del momento, la de Fito Páez, El amor después del amor. Ellos fueron amigos durante muchos años hasta que, según contó Lanata, “la política los distanció”. “Nos íbamos de vacaciones juntos, éramos amigos. Nunca más recuperamos la amistad, por la política, una cagada. Lo que creo es que cuando uno quiere a alguien y por algún motivo se distancia, no es que el amor se disipa. Yo a Fito lo volvería a ver”, reconoció.

Finalmente, Jorge anunció su vuelta a la televisión, más precisamente a El Trece. Al respecto, analizó el bajo rating de la emisora de Constitución. “Yo veo que el hecho de que Telefe esté manejado por Paramount le dio una espalda importante que el 13 no tiene. Evidentemente Telefe programó mejor, porque también compró latas turcas que en el 13 no funcionaron pero en Telefe sí. También tuvieron mala leche con las elecciones de programación, lamentablemente ATAV no funciona porque es demasiado bajón, el cliché de la novela comprometida es viejo, ya fue. Pero no hablo con Adrián Suar de eso, no me meto”.

Seguir leyendo: