Lizy Tagliani confirmó que inició los trámites para adoptar: “Está avanzando de a poquito”

Lizy Tagliani confirmó que inició los trámites para adoptar

Lizy Tagliani, que a mediados de marzo se casó por civil con el mendocino Sebastián Nebot, dio más detalles de sus deseos de formar una familia y confirmó que ya inició los trámites para la adopción. “Voy a ser la clase de madre que necesite la personita que venga a mi familia. No quiero ser una mamá ni por cambiar los pañales, ni por ir a un evento con mi hijo. Tengo la necesidad de devolverle todo lo que la vida me dio a una persona”, indicó la humorista y conductora en el ciclo radial Agarrate Catalina, en La Once Diez.

“Me gustaría compartir mi vida y transmitirla a alguien que realmente necesite una familia. No me viene el rollo por ser la mamá de la tapa de la revista. Yo también entré en dudas, si es muy rápido y no estoy preparada y si es muy lento y después no sale. Estoy como en esa contradicción y está bien que se demoren los tiempos”, dijo sobre sus deseos de ser madre. “Quiero confiar en que todo este trabajo de igualdad se vea reflejado en el ejercicio. Espero que no nos quedemos solo en una ley”, remarcó a la vez sobre los pasos legales para concretar su máximo sueño.

Sobre los trámites de adopción, Tagliani sostuvo que el tema avanza de a poco. “Tengo muchas ganas de ser mamá y estoy averiguando. Ahora, justo, estoy haciendo todo lo que hay que completar para el trámite de adopción. Está avanzando de a poquito. Es algo personal, pero en este proyecto está Sebastián. Si él se suma, no tendría ningún problema, pero es algo personal”, dejó en claro la conductora sobre su máximo sueño.

“Esto surgió por Sebastián. O sea, no para hacerlo con él, sino que fue el que me dijo ‘¿por qué no sos mamá? Si podrías ser una mamá perfecta y darlo todo lo que vos recibiste, tus valores, tu experiencia, de donde venís, como empezaste, tu familia y compartir todo, no solo lo material’”, agregó.

“Un hijo no es ni una pareja, ni un primo, ni nadie. Es una relación para toda la vida y Sebastián fue el que me convenció. Ojalá que el niño tome la decisión de decirme ‘mamá’ y si sigue todo esto tan bien con Sebastián, que le diga ‘papá’. En la adopción está la posibilidad que venga con hermanitos y no me gustaría romper el vínculo”, cerró Lizy Tagliani a corazón abierto.

El domingo pasado en su visita a La Peña de Morfi, Lizy se quebró en vivo, al revelar por primera vez que sufrió una situación de abuso desde los cinco años. “Cuando comprendí la gravedad de la situación preferí no hablarlo porque era la única persona que me ayudaba después a los 14 años”, explicó la actriz y especificó: “Era un tío”.

Enseguida, la conductora se quebró en vivo y contó que, durante mucho tiempo, mantuvo la historia oculta de su familia, principalmente, de su madre. “Cuando me di cuenta qué no estaba bien, se lo dije a él y me dijo que yo lo provocaba, que era culpa mía”, contó.

